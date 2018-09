Gilbert Facchinetti, der offizielle Beobachter des Europäischen Fußballverbandes (UEFA), ging in der Halbzeitpause des Hinspiels um die Europameisterschaft in Madrid zwischen Spanien und der Bundesrepublik (1 : 1) in die Kabine des englischen Schiedsrichters Taylor und sagte ihm seine Meinung: „Das war ein klarer Elfmeter.“ Gemeint war die Situation, in der Beer, der Torschütze und beste deutsche Spieler dieses Abends, von einem Spanier im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Fortan griff der Unparteiische energisch durch und sorgte so dafür, daß die zweite Halbzeit ein Fußballspiel wurde. Bei der Kaffeetafel drei Stunden vor dem Spiel wirkten die Spieler außerordentlich konzentriert, aber zuversichtlich. Torwart Sepp Maier – „die leisten Stunden vorher sind am schlimmsten. Dann beim Umziehen und Aufwärmen auf dem Platz ist alles vorbei. Jedesmal wiederholt sich das“ – sagte das Unentschieden voraus. Helmut Schön betonte nochmals die Schwere der Aufgabe, „weil die Spanier gegen den Weltmeister alles wiedergutmachen wollen“. Er meinte damit das Ausscheiden der spanischen Vereinsmannschaften aus allen europäischen Wettbewerben. Rache für Real also?

Das Erscheinen des Königs Juan Carlos I. in seiner Loge wirkte dann wie ein Signal: Tausende winkten mit den spanischen Fahnen, der Applaus für den König nach dem Abspielen der Königshymne ging über in ein rhythmisches Klatschen, das begleitet wurde von skandierenden Espana-Rufen. Das Fußballstadion Vicente Calderon – ein Vereinspräsident hat sich damit schon zu Lebzeiten ein steinernes Denkmal gesetzt – ermöglicht fast Hautkontakt zwischen Spielern und Zuschauern.

Auch die spanischen Spieler suchten sofort Hautkontakt und ließen den Deutschen keine Zeit, Ball und Körper zu kontrollieren. Auffälligstes Merkmal war dabei, daß Kubala, der Trainer der spanischen Nationalmannschaft, vor allem Franz Beckenbauer in dieses Konzept einbezogen hatte: Quini, der nominelle Rechtsaußen, war sofort bei ihm, wenn er den Ball führte. Die Folgen waren zunächst katastrophal. Diesmal ließen die Spanier anfangs Ball und Gegner laufen, so daß die Zuschauer bei jedem Solo eines ihrer Spieler begeistert von den Sitzen sprangen, und statt Ole ertönte brausendes Espana! Selbst Trainer Kubala hielt es dann nicht auf der Trainerbank: Daher verwarnte Schiedsrichter Taylor auch ihn.

Die sportliche Analyse zeigte vor allem zwei Schwächen der deutschen Mannschaft: Ohne Beckenbauers ständige Unterstützung im Mittelfeld fehlt dort ein zentraler Spieler als Anspielstation. Dadurch ging der Ball häufig und schnell an den Gegner verloren. Hinzu kam das geringe Durchsetzungsvermögen der deutschen Stürmer – sie verloren zu oft Zweikämpfe –, so daß Ballbesitz und die Angriffe der Spanier zu einer ständigen Belastung der deutschen Deckungsspieler wurden.

Als dann aber nach etwa einer Stunde Spielzeit die spanischen Matadore müde wurden, änderte sich die Szenerie schlagartig. Plötzlich wurden die Spanier gehetzt, weil sie nicht mehr in der Lage waren, das hohe Tempo durchzustehen. Die Verwarnung mit der gelben Karte an den Spanier Benito symbolisierte den Wandel – die Fouls bei den Spaniern häuften sich, im Fußballspiel immer ein Zeichen der Schwäche. Dagegen hatte in der ersten Halbzeit der deutsche Spieler Dietz dieses Signal gesetzt bekommen!

Das Fazit: Die Spiele der Nationalmannschaften um die Fußball-Europameisterschaft sind für die Spieler zur Arbeit des Fußballalltages geworden. Für jeden einzelnen beider Mannschaften stehen bis zu etwa 30 000 Mark im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Spiel, falls sie Europameister werden. Für das Ausschalten des diesmaligen Gegners erhalten die Deutschen 7500 Mark, die spanischen Spieler etwa 10 000 Mark.

Uli Hoeness, diesmal nur Zuschauer in Madrid, formulierte nüchtern und realistisch den Anspruch des heutigen Nationalspielers: „Von den 70 000 Mark für die Weltmeisterschaft behielten wir nach Steuerabzug etwa 28 000 Mark. Dafür gibt es aber auch viele Länderspiele, die nur Prestige und keinen Profit bedeuten. Wir spielen gern Fußball, auch für Deutschland und schon gar nicht ohne Begeisterung. Doch Länderspiele sind heute Teil unseres Jobs.“ Die Prognose für das Rückspiel in München: Deutsche Wertarbeit wird sich durchsetzen. J. W.