Von Heidi Dürr

Jeder Fernsehteilnehmer, der TV-Filme nicht gleich nach der letzten Szene abschaltet, kennt den Hinweis „Hergestellt im Studio Hamburg“. In allen drei Programmen taucht er viele dutzendmal pro Jahr im Nachspann von Fernsehfilmen auf – bei Kokoschkas „Comenius“ ebenso wie bei Kempowskis „Tadellöser & Wolff“ und vielen anderen Filmen.

Was sich mancher Zuschauer als ein schlichtes Studio vorstellen mag, ist in Wirklichkeit ein weitverzweigter Konzern, in dem sich auf einmalige Weise die Interessen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten mit privatrechtlichen Aktivitäten mischen. Die Firmengruppe unterhält technische Dienstleistungsunternehmen, verschiedene Betriebe für die Produktion sowie schließlich für den Handel mit Filmen und Fernsehprogrammen. In dieser Mischform ist Studio Hamburg das größte Unternehmen auf dem deutschen Fernsehmarkt.

Mittelpunkt des „zweiten Hollywood“ ist die Studio Hamburg Atelierbetriebsgesellschaft mbH und ihr Gründer, langjähriger Mitinhaber (bis 1971 zwanzig Prozent) und Geschäftsführer Gyula Trebitsch, heute 62 Jahre alt.

Der gebürtige Budapester, der seinen ungarischen Akzent ebenso pflegt wie seinen Witz, kommt wie viele Fernsehmacher aus der Film – branche. Nach Lehrjahren in der Budapester Ufa-Niederlassung produzierte er mit 24 Jahren seinen ersten Spielfilm, dem bis zum Kriegsausbruch neun weitere Streifen folgten.

Die Geschichte von Studio Hamburg beginnt in der frühen Nachkriegszeit. Trebitsch, der eine fünfjährige Haft in verschiedenen Konzentrationslagern überlebt hatte, bekam von den Amerikanern in Hamburg sehr bald eine Lizenz für Filmproduktionen. Zusammen mit Walter Koppel gründete er 1947 die Real-Film GmbH, die über hundert Spielfilme, darunter so bekannte Arbeiten wie „Des Teufels General“, „Der Hauptmann von Köpenick“ und „Die Zürcher Verlobung“ produzierte – ehe sie der Filmkrise zum Opfer fiel.

Gyula Trebitsch folgte seinem ausgeprägten Sinn für das Geschäft von morgen. Als die meisten Filmproduzenten noch heftig gegen die neue Fernsehkonkurrenz wetterten, plädierte er bereits für gemeinsame Produktionen von Film und Fernsehen. Um seine Studios in Hamburg-Wandsbek ausbauen und modernisieren zu können, suchte er nach einem Partner. Er fand ihn schließlich – nach mehreren Absagen – in der Werbe-Tochtergesellschaft des Norddeutschen Rundfunks und Radio Bremens, der „Norddeutsches Werbefernsehen GmbH“. Die NWF beteiligte sich 1959 an der in Studio Hamburg umbenannten ehemaligen Filmfirma mit achtzig Prozent.