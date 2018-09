ARD, Donnerstag, 22. April: „Radikal“ – Professor Lempp: „Die Schule macht die Kinder krank“

Zwei Männer, Kennedy und Nixon, Giscard und Mitterrand, stehen einander gegenüber. Jeder versucht, seinen Widersacher mit Hilfe von Kenntnis und Witz, von Logik und Rhetorik im Gespräch zu besiegen. Ein Kampf ohne Vermittlung durch eine neutrale Instanz: Das ist die erregendste Form der Diskussion, die sich im Fernsehen denken läßt ... Eine Form allerdings, auf die sich hierzulande niemand einlassen mag. Aber es gibt, dies will mit Nachdruck betont sein, seit kurzem die zweitbeste Form: Ein Mann, so die Grundstruktur der Sendereihe „Radikal“, eröffnet in knapper Rede, eher pointiert als belegreich, eine These in provozierender Absicht; danach sucht eine Gruppe von Experten und Betroffenen die These in Frage zu stellen; am Ende zieht der Attackierte, knapp resümierend, das Fazit.

Das heißt konkret: Reinhart Lempp, ein Jugendpsychiater von Rang, stellte die Behauptung auf, die Schule mache unsere Kinder zu Neurotikern, da sie nur abrufbares Wissen benote, sich aber nicht um die Förderung von sozialer Tugend bemühe, von Sensibilität und gesellschaftlichem Engagement. Längst zähle die Devise nicht mehr „Wenn du nicht dieses kannst, Kind, so kannst du doch jenes“; da jeder sich in jedem hervorzutun habe, gebe es am Ende nur Anpassung oder Versagen ... einen Wolfskampf, einen Triumph des rüdesten Sozialdarwinismus.

Ausgestattet mit reichem Belegmaterial aus aller Welt, dazu in einem Lande tätig, Baden-Württemberg, wo alljährlich Tausende von neunjährigen Kindern an einem und demselben Tag ihre Aufnahme-Klausuren für die Oberschule verfertigen müssen, in einem Landexamen, wie es sich inhumaner nicht denken läßt... wohlgerüstet als trat Reinhart Lempp in die Arena. Und siehe da, die Betroffenen klatschten Beifall. Beifall von den Linken aus Bielefeld und Beifall von den Rechten aus Schwaben. Dazu die Bestätigung, höchst unfreiwillig freilich, von Seiten der Schüler. Leistungsdruck? Den gäbe es nicht. Schüler-Neurosen? Papperlapapp! Konkurrenzdruck? Nicht in unseren Klassen!

Nein, da war nicht die Spur von sozialem Verständnis, von Sinn für die Schwächen des anderen, ja, da war einem Oberschüler offensichtlich noch nicht der Gedanke gekommen, daß so etwas überhaupt möglich sei: Scheitern und Angst. Auf diese Weise wurde die These „Die Schule macht die Kinder krank“ mit einer Plastizität veranschaulicht, die ebenso eindrucksvoll wie schauerlich war.

Eine lehrreiche Stunde fürwahr. Lehrreich und erschreckend zugleich. Im Technischen gab es einige Pannen: Die Debattierer-Zahl war zu groß; der, höchst gewissenhafte, Diskussionsleiter riß, um Zäsurierung bemüht, Zusammengehöriges auseinander (Schule und Gesellschaft, das läßt sich beim besten Willen nicht trennen); die Sendung müßte eine Viertelstunde länger sein. Das ändert aber nichts daran, daß „Radikal“ in Ansatz und Durchführung wenn nicht die beste, so doch die zweitbeste Darbietungsform ist, um gesellschaftliche Konflikte anschaulich und kontrovers vorzuführen. Momos