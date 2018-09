Inhalt Seite 1 — BONNER KULISSE Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Bonn ist wieder großes Reisefieber ausgebrochen. Rund 33 Deutsche werden die Bundesrepublik auf der vierten Veithandelskonferenz in Nairobi (Kenia) vertreten. Die bundesdeutsche Prominenz: Wirtschaftsminister Hans Friderichs wird in dieser Woche zu Beginn der Konferenz in Nairobi sein; die Schlußphase des großen Nord-Süd-Dialogs übernimmt dann Entwicklungsminister Egon Bahr. Zwischendurch leitet Botschafter Joachim Jaenicke vom Auswärtigen Amt die Bonner Delegation.

Ob Wirtschaftsminister Friderichs ein zweites Mal nach Kenia reisen wird – und zwar gegen Konferenzende – ist nach offen. Das würden insbesondere die Ordnungspolitiker des Wirtschaftsministeriums gern sehen, Sie wollen einem Abweichen vom Tugendpfad der Marktwirtschaft in der alles entscheidenden Schlußphase vorbeugen und Egon Bahr nicht allein lassen. Wenn die Konferenz so um den 15. Mai herum Kalbzeit macht, wird das Bundeskabinett die sich abzeichnende Tendenz beraten.

Für manche Konferenzteilnehmer wird Nairobi hart werden. Alle Hotels sind ausgebucht. So werden Delegierte auch im entfernten Küstenort Mombasa einquartiert.

Unvermutet bekam Bonn hohes Lob. Kurz nachdem Kanzler Helmut Schmidt die politischen Querelen des europäischen Südens, insbesondere Italiens, kritisiert hatte, attestierte ein EG-Kommissar den Deutschen etwas Positives. EG-Kommissar Albert Borschette in einem Interview mit Adolf-Peter Koof vom EG-Magazin: „Für die Mehrheit ist die Bundesrepublik heute ein Staat, der wirtschaftlich und politisch stabil ist und in einer liberalen Welt als Beispiel dastehen kann. Und stabil ist die Bundesrepublik, weil ihre Bürger, vielleicht wegen ihrer Vergangenheit, eine positive Auffassung von ihrem Staat haben und bei allen Eigeninteressen auch das Allgemeinwohl im Auge haben. Allen voran die deutschen Gewerkschaften.“

Über die in letzter Zeit von Bonn oft ausgespielte Stärke meinte Boschette: „Für die Gemeinschaft ist es sicher gut, daß einer ihrer Mitgliedsstaaten wirtschaftlich stark ist – im Weltmaßstab relativ stark.“ Allerdings müßten daraus politische Konsequenzen gezogen werden. Bonn dürfe seine Partner nicht beherrschen wollen und müsse auch finanzielle Verantwortung übernehmen.

Mit Lob und ein wenig Tadel fuhr Borschette fort: „Meiner Meinung nach wollen die Deutschen die Gemeinschaft nicht beherrschen, aber sie haben eben in ihrem Charakter einen moralistischen Grundzug, der in ihrer Literatur ja zum einzigartigen,Erziehungsroman‘durchschlug. In Sachen finanzielle Verantwortung muß man den Deutschen immer wieder sagen, daß sie bisher nicht Zahlmeister der EG waren: Die Belgier zum Beispiel zahlen pro Kopf mehr für Europa als die Deutschen.“

Borschette zeigte sogar für Finanzminister Hans Apels Haushaltsbeschwörungen Verständnis: „Ich verstehe natürlich die Deutschen gut, die sagen: Wir sind zu einem (Finanz)-Ausgleich bereit, wenn unsere Partner Ordnung in ihre Staatshaushalte bringen.“ Borschette ist Luxemburger. Seine sensiblen Landsleute haben unter dem Dritten Reich stark gelitten.