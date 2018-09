Von Richard Schmid

Der Große Senat des Bundesarbeitsgerichts hat zwar in einem Beschluß vom 28. Januar 1955 die Aussperrung für rechtlich zulässig erklärt. Aber dazu war er nicht befugt; es handelt sich um eine angemaßte Gesetzgebung, denn die vorgelegten Fragen betrafen nur den Streik. Anscheinend wollte der Große Senat damals dem Gesetzgeber zuvorkommen, ehe der, wie in der hessischen Verfassung, die Aussperrung verbot. Aber auch wenn die Meinung des Großen Senats beachtlich wäre, so wäre sie doch nicht verbindlich. Sie ist kein Bundesrecht, das Landesrecht bricht; vor allem bricht sie nicht Artikel 29 der hessischen Verfassung, der die Aussperrung verbietet. Arbeitsrecht gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung; da bisher weder der Bundesgesetzgeber noch das Bundesverfassungsgericht die Aussperrung geregelt haben, sind immer noch die Länder zuständige

Aussperrung ist nicht gleich Aussperrung. Beim Druckerstreik wurde die sogenannte aggressive Aussperrung oder Sympathie-Aussperrung verfügt, von der die Arbeiter nichtbestreikter Betriebe betroffen wurden. Der Schwerpunktstreik der Industriegewerkschaft Druck und Papier erstreckte sich vorwiegend auf Zeitungsdruckereien und Betriebe mit einem hohen Prozentsatz von Organisierten. Insgesamt traten etwa 15 000 Arbeiter in den Ausstand. Die Aussperrung, aber galt für die ganze Druckindustrie und erfaßte etwa 90 000 bis 100 000 Arbeiter aus nichtbestreikten Betrieben. Von den etwa 45 000 nichtorganisierten Ausgesperrten waren besonders die unteren, schlechter bezahlten Kategorien – Fahrer, Packer, Austräger, Putzfrauen usw., keine Fachkräfte; sie hatten also keinen Anspruch auf Streikunterstützung, übrigens auch nicht auf Arbeitslosengeld; nur die Sozialhilfe stand ihnen offen.

Das Bundesarbeitsgericht hält auch diese aggressive Aussperrung von Arbeitern nichtbestreikter Betriebe für zulässig. Ihr Zweck sei, die Kampfkraft der Gewerkschaft zu schwächen, das heißt, das aus Mitgliederbeiträgen gesammelte Vermögen der Gewerkschaft soll möglichst rasch durch Streikunterstützungen erschöpft werden.

Der Beschluß von 1955 ging sogar so weit, diese und jede Aussperrung einer Lösung des Arbeitsverhältnisses gleichzusetzen; begründet wurde diese Wirkung mit dem Recht der freien Entfaltung der Persönlichkeit des Unternehmers nach Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Ich halte diese Begründung für so schlimm und peinlich, daß sie allein schon den ganzen Beschluß moralisch entwertet. Es meldete sich dann auch (nach dem Tode des Präsidenten Nipperdey) schüchterne Opposition im Bundesarbeitsgericht, und der Beschluß wurde im Jahre 1971 geändert: Das Arbeitsverhältnis sollte nicht mehr in allen Fällen gelöst werden. Die Richter zogen den Gummibegriff „Verhältnismäßigkeit“ heran, doch nur für die Frage der Lösung des Arbeitsverhältnisses, nicht für die Zulässigkeit der Aussperrung überhaupt.

Die undifferenzierte Zulassung der Aussperrung sollte eine Waffe gegen das in langen Kämpfen und mit Opfern durchgesetzte Streikrecht schaffen, obwohl das Koalitions- und Streikrecht sowohl historisch als auch nach dem Sinn des Sozialstaatsprinzips dazu bestimmt ist, die wirtschaftliche Unterlegenheit des einzelnen Arbeiters einigermaßen auszugleichen. Die Begriffe der Waffengleichheit und der Kampfparität, die das Bundesarbeitsgericht benutzt, machen den Sinn des Streikrechts wieder zunichte. Eine solche Parität oder Symmetrie zwischen Streik und Aussperrung wird deshalb in den anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft abgelehnt; vor allem sind aggressive Aussperrungen dort rechtlich, moralisch und politisch unmöglich.

Daß die Kampfparität – sie wurde mit dem listigen Oberbegriff des „Arbeitskampfes“ eingeschmuggelt – überhaupt gefordert werden konnte, erklärt sich leicht: Das Gericht hat die Wirkung auf den Ausgesperrten selbst und seine Familie nicht bedacht, sondern spricht in diesem Zusammenhang immer nur von der Organisation Gewerkschaft. Von der Wirkung eines Streiks auf den einzelnen Unternehmer ist in der Rechtsprechung und in der Literatur ohnehin ausführlich die Rede, kaum je aber von der Wirkung eines Streiks oder einer Aussperrung auf die Menschen der anderen Seite. Auf diese Wirkung kommt es an. Es bedarf nur eines geringen Vorstellungsvermögens, um die Auswirkungen in der Familie eines Arbeiters zu ermessen, wenn sein Einkommen auf die Höhe der Streikunterstützung oder der Sozialhilfe gemindert wird. Hier wäre eher der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit am Platze gewesen.

Dazu noch eine einfache Zweck-Mittel-Überlegung. Die Aussperrung von organisierten und nichtorganisierten Arbeitern eines nichtbestreikten Betriebes in A. nur zu dem Zweck, die Kampfbereitschaft der Gewerkschaft in einem Streik in B. zu schwächen – ist das nicht der klassische Fall der Unsittlichkeit im Sinne Immanuel Kants? Diese „aggressiv“ ausgesperrten Arbeiter werden „bloß als Mittel“ gebraucht. Die Unsittlichkeit wird besonders deutlich bei der Aussperrung Nichtorganisierter, aber sie gilt auch bei jedem Nichtstreikenden, sofern nicht betriebliche Gründe oder Zwecke, die zu respektieren wären, für dessen Aussperrung vorliegen.