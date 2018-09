Inhalt Seite 1 — Denkmalspfleger für Universitäten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover

Niedersachsens Studenten und Dozenten klingen die Ohren. In Interviews und bei der Etatdebatte im Landtag gehörten sie und die Hochschulen zu den Hauptthemen. Doch so wohl ist den Akademikern bei dieser Publizität nicht; denn der vom Ministerpräsidenten und vom Wissenschaftsminister geäußerte Sparwille findet zwar Beifall beim Bürger, bereitet ihnen aber Angst. Hannover sperrt den Geldhahn für die Hochschulen.

Nach einem Kabinettsbeschluß war Ernst Albrecht vor zwei Wochen deutlich geworden: „Wir hören mit der unehrlichen Politik auf, die so tut, als könnte man neben Oldenburg und Osnabrück auch noch Emden und Lüneburg zu Universitäten ausbauen.“ In seiner Haushaltsrede nannte Kultusminister Werner Remmers, der zugleich Chef des Wissenschaftsressorts ist, konkrete Zahlen. Für die Hochschulen nördlich und westlich von Hannover waren diese beängstigend. Im Budget für die Wissenschaft ist in diesem Jahr nur Geld zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und zur Fertigstellung begonnener Neubauten vorhanden. Remmers: „Für zusätzliche Ausgaben, die nicht aus rechtlichen oder sachlichen Gründen zwangsläufig waren, war kein Raum.“

Zwei Drittel der Gelder für den Hochschulbau sind gestrichen. In der mittelfristigen Planung des Kabinetts Albrecht für 1976 bis 1979 reduziert sich der Betrag für den Uni-Bau von 1,6 Milliarden Mark auf 550 Millionen. Damit will Remmers in drei Jahren 68 000 Studienplätze anbieten können. Mehr, so sagt er, sind nicht drin.

Zur Zeit gibt es 73 000 Studenten in Niedersachsen. In zehn Jahren werden es 107 000 sein. Der Wissenschaftsrat hat für das Land eine Quote von 92 000 Plätzen vorgeschlagen (von 850 000 in der gesamten Bundesrepublik). Remmers hat diese Zielvorstellung auf bestenfalls 76 000 Plätze verringert. Sie sollen 1985 die erwarteten 107 000 Studierenden aufnehmen.

Aus dieser Klemme sollen sich die Hochschulen selbst helfen. Die vorhandenen Räume müssen intensiver genutzt werden. Zu diesem Punkt hat der Landesrechnungshof den Akademikern schon früher kritische Nachhilfe gegeben. Der Kultus- und Wissenschaftsminister will nun erst einmal den vorhandenen Hochschulbestand konsolidieren. Lediglich Oldenburg und Osnabrück, so kündigte er an, sollen bis zur Größenordnung einer Universität ausgebaut werden. Wie und in welchem Zeitraum, sagte er nicht.

Diese jungen und nicht gerade sorgenfrei gewachsenen Hochschulen fürchten jetzt, die Finanzenge könne für sie das Ende bringen, bevor sie die Chance zu einem richtigen Anfang gehabt hätten. Denn über ein Miniformat werden sie nicht hinauswachsen; Noch vor einem halben Jahr war das Projekt Uni Oldenburg auf 14 300 Studenten zugeschnitten. Der Wissenschaftsrat veränderte diese Zahl mit Blick auf die Bundesmittel dann auf 10 900. Niedersachsens Landesregierung hält jetzt eine Hochschule für passabel, an der in zehn Jahren gerade 5600 Studierende eingeschrieben sein sollen. Heute gibt es in Oldenburg schon 3400 Studenten.