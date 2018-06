Noch nie hat es in absoluten Zahlen gerechnet – so viele arme, hungernde, arbeitslose, des Lesens und Schreibens unkundige Menschen gegeben wie heute: Zwei Drittel der Menschen in der Dritten Welt vegetieren unterhalb des Existenzminimums, ein Viertel der Weltbevölkerung leidet ständig Hunger, 25 Prozent aller Erwachsenen auf dieser Erde sind Analphabeten, ein Drittel, aller arbeitsfähigen Menschen in der Dritten Welt ist arbeitslos, 63 Prozent der Erdbevölkerung – in den Entwicklungsjahr dern – bringen ganze 6,8 Prozent der Weltindustrieproduktion zustande, und nur knapp die Hälfte der Menschheit hat überhaupt Teil am Wirtschaftswachstum.