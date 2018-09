Inhalt Seite 1 — Ende der Utopie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Jappe

Das Buch lag schon länger auf meinem Tisch. Der plakative Titel, der Umschlag mit dem kitschigen Wolkenbild unter verunglückter Schrift, eine Probelektüre beim Durchblättern, die den Eindruck auseinandergezogenen Feuilletons hinterließ – ein Schreibtisch hat viele Depotplätze für das, was einen nicht spontan reizt.

Dann erschien in der Mainummer des „Merkur“ von Michael Krüger: „Diderots Katze – Photographien von Gabriele Lorenzer“. Ein merkwürdiges Gedicht; eine sensorische Empfindlichkeit auf der Schwelle zwischen Zurücknahme und Ausbruch, mehr ausflimmernd als ausstrahlend; Erinnerungen an Kavafis, Brinkmann, Jürgen Becker, mehr reflektierend als evozierend. Ineinandergeschobene Raumtiefen: Historie, Einfühlung in Diderots Denkungsart außerhalb der Geschichtsbücher, das „reale“ Verhalten der Katze, der Fensterrahmen, in dem sich das alles abspielt, und dieser wiederum eine Photographie – freilich ohne die Klarheit Magrittes, keine festen Konturen, ein Abschraffieren eher, bald nervös, bald detailpräzis, etwas undiszipliniert. Fast Prosa, der Rhythmus. Der Gedankengang sehr verringelt, fast geschwätzig im Duktus, zumindest narrativ, zum Kommentieren neigend, welches die literarische Krankheit zum Tode ist. Aber: ein Stilleben immer in Fluß, und der hält plötzlich an, wird ein bildloses Bild („Es ist Sonntagnachmittag, / eine gute Zeit, / sich an Gefühle zu erinnern; / es ist kalt in Paris / und sehr still; / Diderot spürt, wie schwer es ist, / seine Erfahrungen in Sicherheit zu bringen.“) Und dann wieder hebt das Spiel der Vertauschungen an, wo Belanglosigkeiten bedeutungsvoll werden (etwa: zum Fenster gehen) und Aussagen kläglich blaß (nur sollte man dann nicht, auch noch umständlich, auf Pointe hin bauen).

Nach diesen gleichermaßen faszinierenden und irritierenden drei Seiten im „Merkur“ nahm ich mir sofort den Band vor –

Michael Krüger: „Reginapoly“, Gedichte; Hanser Verlag, München, 1976; 79 S., 12,80 DM

und es wurde eine intensive Tageslektüre. Alle genannten Merkmale traten darin wieder auf, verschärft. Wenn Kritik mehr ist als inhaltlicher Rapport, nämlich auch Stilreflektierung, dann ist hier ein distanziertes Parlando, das den Faden durch persönliche Seitenblicke verliert und wieder aufnimmt, angemessen.

Michael Krüger, Jahrgang 1943, Lektor bei Hanser, erster Gedichtband, Mitherausgeber von „Tintenfisch“ und anderen Anthologien: keine sehr aufregenden Fakten – um so besser. Die Einleitung ist auch nicht sehr aufregend. „Widmung“ und „Vorgedicht“ muten wie privates Prosagekritzel an, wie Lockerungsübungen, Tagebuchnotizen in Zeilen abzusetzen; ausprobiert werden vornehmlich Erzählerprobleme, wie ich, du, er, sie ineinanderzuschieben sind; und die Abfolge von Bemerkungen liefert eine nicht übermäßig originäre Poetik, Husch-Husch-Reflexionen eher über die Debatten, wie Literatur zu sein habe.