Von Klaus-Peter Schmid

Hamburg, im Juli

Bundeskanzler Helmut Schmidt kommt nach Hamburg“ verkündeten Wahl-Plakate in der ganzen Hansestadt. Von Giscards Visite am Montag und Dienstag dieser Woche keine Spur: keine Fahnen, kein Spalier. Selbst das Protokoll hat sich darauf eingerichtet, daß deutsch-französische Gipfelgespräche zur Routine geworden sind. Nach Marseillaise und Deutschlandlied vor der Frachthalle des Flughafens Fuhlsbüttel verkrochen sich Kanzler und Staatspräsident schnell in den bereitstehenden Mercedes 600, um den Überseeclub, eine der besseren Hamburger Adressen, zum Mittagessen anzusteuern.

Wie viel pompöser war da Giscard vor kurzem in London empfangen worden! Im königlichen Zug fuhr er vom Flughafen in die City, die Queen holte ihn mit ihrer Prachtkarosse ab, die Briten sparten nicht mit Beifall. Wie muß Giscards aristokratisches Herz geschlagen haben, als er durch die Säle des Buckingham-Palastes schritt oder in geschichtsträchtiger Umgebung speiste. Sicher sah er da den Briten nach, daß viele ihn (so ein Times-Reporter) für einen berühmten Pop-Sänger gehalten hatten.

Ein Hauch von England war indes auch an der Elbe zu spüren. Immerhin hatte der Hamburger Helmut Schmidt seinen Gast in die unbestritten britischste aller deutschen Großstädte gebeten. Wie gewohnt sprachen Kanzler und Präsident englisch miteinander und ließen die Dolmetscherin vor der Tür schmachten. Und Londons Premierminister James Callaghan war bei den deutschfranzösischen Konsultationen quasi mit von der Partie, weil nicht nur Giscard, sondern auch Schmidt erst unlängst mit ihm konferiert hatte. Ein Treffen im Zeichen eines neuen Dreiecks Paris–London–Bonn? Baut sich Giscard gar ein Dreiecksverhältnis, um den selbstsicheren deutschen Partner etwas eifersüchtig zu machen?

In der Tat sind die Franzosen seit dem letzten Tête-à-Tête zwischen Giscard und Schmidt in der Frühlingssonne von Nizza etwas zurückhaltender geworden. Im Mai kam es zu einer echten Verstimmung zwischen Bonn und Paris, weil dem Bundeskanzler eine wenig respektvolle Bemerkung über den Gaullismus entwischt war. Daß Premierminister Chirac die Gelegenheit nicht entgehen ließ, dem Kanzler ein paar Tiefschläge zu verpassen, wurde in Bonn als ein unvermeidlicher Temperamentsausbruch registriert. Daß jedoch auch Giscard sich mürrisch zeigte, traf den Kanzler. Er hatte die auch von Giscard stets unterstrichene Freundschaft zwischen beiden Staatsmännern so hoch eingeschätzt, daß er nicht glaubte, ein paar undiplomatische Zungenschläge könnten sie bereits ins Wanken bringen.

Doch im Hamburg-Langenhorner Reihenhaus des Kanzlers, wo Giscard zu Abend aß, hat Sich manches wieder eingerenkt. Offensichtlich fand sein verwöhnter Gaumen Gefallen an der Hamburger Brotsuppe, dem Roastbeef mit Bratkartoffeln und den Himbeeren aus dem Alten Land. Immerhin war vor Freund Valéry nur Polens Staatschef Gierek ins Privatdomizil des Kanzlers vorgedrungen. Einer der Teilnehmer der abendlichen Runde versicherte hinterher gar, Giscard habe mit „einer Art Liebeserklärung“ den deutsch-französischen Haussegen wieder geradegehängt.