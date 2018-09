Inhalt Seite 1 — Traut sich nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von den sieben Geheim-Dossiers, die mir aus der CDU-Zentrale zugespielt wurden, verdient das folgende – hier auszugsweise veröffentlicht – besondere Beachtung. Darin werden gegen einen gewissen Herrn St. schwerwiegende Anschuldigungen erhoben: Zur vorgerückten Stunde äußert sich St. in mitgehörten Selbstgesprächen abfällig über Goppel, dem er vorwirft, er wolle nicht automatisch zurücktreten, damit St. bayerischer Ministerpräsident wird, falls die Wahl verlorengeht.

Seit dem bekannten Vorfall in New York, als ihm die Brieftasche entwendet wurde, ist St. manisch besessen von der Furcht, jemand könne ihm seinen Geldbeutel aus der Hosentasche ziehen, was häufig zu lächerlich wirkenden Gesten führt...

Bei St. zeigen sich Anzeichen altersbedingter Resignation sowie Ermüdungserscheinungen, die einige seiner Fehlleistungen zwar verständlich machen, die Überzeugungskraft der CSU aber schwächen. Trotzdem ist er unbelehrbar und hält sich für unfehlbar. So hält er auch an dem Wahlslogan „Sozialismus oder Freiheit“ stur fest, der sich als Rohrkrepierer erweisen dürfte.

Auch seine stillschweigende Duldung der AVP, als schon feststand, daß sie der Union Stimmen nehmen würde, könnte fatale Auswirkungen haben. In diesem Licht sehen auch gewisse CSU-Kreise seine Sonthofener Rede. K. nannte in diesem Zusammenhang St. ein „Sicherheitsrisiko für die Partei“. Als St. davon hörte, ließ er sofort ein Dossier über K. anlegen

St. bekennt sich notgedrungen nach außen zu K., läßt aber im internen Kreis (Abendessen bei B. 23. Januar 1976) keinen Zweifel daran, was er von K. und seinen Wahl-Chancen hält. Jedenfalls hat er für eine etwaige Niederlage am 3. Oktober den Schuldigen schon gefunden. St. kann sich nach wie vor nicht entschließen, ob er Außen- oder Finanzminister werden soll, das hängt mit seinem tiefen Mißtrauen zusammen.

Bei St. kommt immer wieder ein starker Minderwertigkeitskomplex zum Vorschein, was schon daran zu erkennen ist, daß er von „Professor“ Biedenkopf oder von dem „sogenannten“ Professor Biedenkopf spricht. St. umgibt sich ausschließlich mit Schmeichlern, die ihm als willfährige Werkzeuge dienen. Damit macht er die Partei zu seinem persönlichen Machtinstrument, das mit ihm steht oder fällt...

Nach überreichlichem Alkoholgenuß läßt sich St. zu Schmähungen der Schwesterpartei hinreißen, die alles in den Schatten stellen, was er gewöhnlich gegen die Sozis vorzubringen hat. Statt sich voll und ganz auf den Kampf gegen den gemeinsamen Gegner zu konzentrieren, widmet St. einen Teil seiner wertvollen Zeit den Intrigen gegen mißliebige Parteifreunde und läßt seinen Rachegelüsten dabei freien Lauf. Dazu gibt er Dossiers in Auftrag, von denen er sich später üblicherweise distanziert. Es ist Herrn St. gleichgültig, ob er damit seine Partei, ja sogar seine bayerische Heimat der Lächerlichkeit preisgibt.