Von Horst Ehmke

Er war ein Bürger und kein Freund des Bourgeois. Im Kaiserreich, kurz vor der Jahrhundertwende geboren, erlebte Gustav Heinemann den Ersten Weltkrieg als Schüler. Er studierte in der Weimarer Republik und war schon als Student politisch aktiv. Der Nationalsozialismus trieb ihn in den Widerstand der Bekennenden Kirche. Vor diesem Hintergrund stellte Gustav Heinemann nach 1945 als Christ und als Demokrat seine Fragen an den deutschen Bürger: Warum war das deutsche Bürgertum und mit ihm die erste deutsche demokratische Republik politisch gescheitert? Was war falsch gewesen im bürgerlichen Verhältnis zur Politik und zur Macht? Was war falsch gewesen im bürgerlichen Verständnis von Staat und Kirche? Was schließlich war falsch gewesen im Verhältnis des Bürgertums zu den freiheitlichen Traditionen unserer Geschichte einschließlich der Arbeiterbewegung?

Gustav Heinemann hat aus unserer geschichtlichen Erfahrung heraus das deutsche Bürgertum noch einmal radikal und oft provozierend nach seinem Selbstverständnis befragt. Er war ein oft sehr unbequemer Mitbürger in einem „schwierigen Vaterland“.

Sein leidenschaftlicher Kampf gegen Adenauers Wiederbewaffnungspolitik, der zum Bruch mit der CDU, zur Gründung der Gesamtdeutschen Volkspartei und dann zum Beitritt zur SPD führte, war in seinen Augen zugleich ein Kampf gegen eine politische Tradition, in der sich – übrigens nicht nur im Wilhelminismus – vieles, was wenig realistisch war, als „Realpolitik“ ausgegeben hat. Ob eine Politik der Blockfreiheit der Bundesrepublik in der gegebenen weltpolitischen Situation unsere Interessen hätte durchsetzen können, kann nicht Interessen werden. Die Frage ist politisch gegen Heinemann entschieden worden. Daß die Politik Adenauers als Wiedervereinigungspolitik – und als solche wurde sie ja ausgegeben – unrealistisch war, hat die Geschichte inzwischen erwiesen. Gustav Heinemann hat da, leider, recht behalten.

Eng verbunden mit dieser Auseinandersetzung war für Gustav Heinemann die Frage unseres Verhältnisses zum Osten: „Unsere politische Aufgabe nach dem Krieg war von Anfang an und ist bis zur Stunde eine doppelte, nämlich das harte, das unerschütterliche Nein zum totalitären System zu verbinden mit dem Ja zur Nachbarschaft der totalitär regierten Ostvölker.“ So hat er in der damaligen Auseinandersetzung wichtige Vorarbeiten zur späteren Politik der Entspannung und der guten Nachbarschaft geleistet, ohne – was ihm fälschlich und oft böswillig vorgeworfen wurde – die ideologischen Fronten zu verwischen.

Gustav Heinemann hielt nichts von Ideologien, sie verdeckten für ihn die Wirklichkeit des Menschen und oft genug die einfachen Tatsachen. Ihm war aber nicht nur die kommunistische Ideologie, sondern auch die des blinden Antikommunismus zuwider, vor allem dann, wenn sie „christlich“ verbrämt wurde. Grundlage seines Handelns war die Erkenntnis, „daß Christus nicht gegen Karl Marx gestorben ist, sondern für uns alle“.

Die Freiheit des Bürgers, erst recht die Freiheit eines Christenmenschen von Angst war eines seiner Zentralthemen. Angst macht unfrei, macht blind, ist ausbeutbar, macht Mitläufer für Pseudo-„Realpolitik“. Nicht von ungefähr setzt die Reaktion in Deutschland seit jeher auf das Angstmachen. Diese Freiheit eines Christenmenschen hat Gustav Heinemann in der deutschen Politik personifiziert, gerade in ihrer Bedeutung für einen wachen, von keinen Tabus, Ideologien und Ängsten vernebelten Bürgersinn. Er war ein fröhlicher Christ, auch wenn er ein sehr spröder Mann sein konnte.