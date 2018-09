Der dritte Präsident der Bundesrepublik Deutschland war, wie sein Vorgänger Heinrich Lübke, gebürtiger Westfale, und wie der erste Präsident, Theodor Heuss, entstammte er einer bürgerlichen Familie mit liberal-republikanischer Tradition, die bis zur Revolution von 1848/49 zurückreichte. Gustav Walter Heinemann wurde am 23. Juli 1899 in Schwelm an der Ruhr geboren. Sein Vater brachte es bis zum Prokuristen bei Krupp und war freisinniger Stadtverordneter in Essen. Die Erinnerungen des Krupp-Angestellten erschienen vor einigen Jahren unter dem bezeichnenden Titel „Kronenorden Vierter Klasse“.

Nach dem Ersten Weltkrieg, in den Gustav Heinemann noch als Richtkanonier hatte ziehen müssen, studierte er Volkswirtschaft und Jura, promovierte in beiden Fächern und ließ sich als Anwalt in Essen nieder. 1928 wurde er Justitiar bei den Rheinischen Stahlwerken. Über seine Frau Hilda Ordemann kam er der Evangelischen Kirche näher, für die er sich im Dritten Reich als Laie unter Lebensgefahr engagiert hat. 1949 wurde er in Bethel zum Präses der damals noch Gesamtdeutschen Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands gewählt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Heinemann die CDU mitbegründet. Die Stationen seiner politischen Karriere: Bürgermeister in Essen (unter dem Kommunisten Heinz Renner), dann Oberbürgermeister, 1947 Justizminister von Nordrhein-Westfalen (unter Karl Arnold), 1949 Innenminister im ersten Kabinett Adenauer. Aus Protest gegen Adenauers Politik der Wiederaufrüstung trat er am 9. Oktober 1950 zurück; dieses Verhalten kostete ihn seinen Posten bei „Rheinstahl“ und den Vorsitz in der Synode.

Nach dem Mißerfolg der von ihm und der ehemaligen Zentrumspolitikerin Helene Wessel geführten neutralistischen Gesamtdeutschen Volkspartei ging Heinemann 1957 zur SPD über. 1966 wurde er Justizminister in der Großen Koalition; am 5. März 1969 wählte ihn die Bundesversammlung im dritten Wahlgang mit den Stimmen von SPD und FDP zum Bundespräsidenten. Aus Rücksicht auf sein Alter verzichtete er 1974 auf eine Wiederwahl.

Am 7. Juli 1976 starb er in Essen infolge von Durchblutungsstörungen des Gehirns und der Nieren. Er hatte sich ausbedungen, sein Leben nicht künstlich zu verlängern; auch ein Staatsbegräbnis hatte er sich verbeten.