Die Röstereien erhöhen ihre Preise bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr

Anscheinend", so wird derzeit dem "lieben Tchibo-Kunden" per Handzettel mitgeteilt, "hat sich alles auf der Welt gegen die Kaffeetrinker verschworen". Mit einem Informationsblatt kündigt der Hamburger Kaffeeröster, der seine Produkte in 500 eigenen Filialen und rund 5000 Depots bei Bäckereien und Konditorien verkauft, seiner Kundschaft eine handfeste Preiserhöhung an. Mitte nächster Woche werden die Tchibo-Marken im Schnitt um knapp zehn Prozent teurer.

Während Kaffeefilialist Eduscho (Umsatz: über 500 Millionen Mark; 450 Filialen, 7000 Depots) in der kommenden Woche mit einer Preissteigerung folgt, haben die Abpacker ohne eigene Ladenkette, die Bremer Kaffeeröster Jacobs und Hag/Onko, ihre Preise bereits vor knapp einem Monat heraufgesetzt. Der Branchengrößte, Jacobs (Umsatz 1975 : 965 Millionen Mark), erhöhte seine Fabrikabgabepreise um zwölf bis dreizehn Prozent. Und Hag/Onko (Umsatz: über 520 Millionen Mark) verteuerten ihre Marken sogar um zwölf bis fünfzehn Prozent. Dem Handel hatten die beiden Bremer Röster einen Monat Zeit gegeben, sich noch mit billigerer Ware einzudecken.

Mit dieser sommerlichen Preisaktion haben die deutschen Röster den Kaffeeverbraucher bereits zum zweitenmal in diesem Jahr zur Kasse gebeten. Schon im Frühjahr – um den ersten März herum – waren die Kaffeepreise gestiegen, zumeist freilich um weniger als zehn Prozent.

Die Gründe für den Preisschub sind damals wie jetzt die gleichen: Schwere Fröste, die, so der Deutsche Kaffee-Verband, "Mitte vorigen Jahres in Brasilien rund 50 Prozent der Kaffeebäume schädigten". In diesem Jahr falle Brasilien – mit Abstand größter Kaffeeanbieter der Welt – als Anbieter auf dem Weltmarkt teilweise aus. Nach Schätzungen werden im Erntejahr 1976/77 nur rund zehn bis elf Millionen Sack Kaffee statt normalerweise 20 bis 25 Millionen geerntet. Das Erdbeben im Kaffeeland Guatemala hat weitere Plantagen zerstört, und das von politischen Wirren erschütterte Angola fällt als Lieferant für den Weltmarkt weitgehend aus.

"Das alles macht Kaffee knapp", erklärt Tchibo seiner Kundschaft. Von dieser Knappheit profitierten nicht die Kaffeeröster, sondern vor allem die Warenspekulanten. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben sich die Preise für den Rohkaffee an den Produktenbörsen von New York und London um 200 Prozent erhöht.

Die heimischen Röster müssen für den "ungebrochenen Höhenflug" (Süddeutsche Zeitung) des Rohkaffeepreises sozusagen zweimal zahlen. Denn sie müssen für ihren Rohkaffee noch Zölle entrichten, und die sind wertabhängig. Allein, zwei Drittel vom Endverbraucherpreis – so die Faustregel – machen Rohkaffeepreise, Zölle und Verbrauchssteuern aus, das restliche Drittel teilen sich Röster und der Handel.