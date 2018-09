Während einer Deutschlandreise hatte ich eine lange Unterhaltung mit Dr. (sic!) Helmut Schmidt, der damals Finanzminister war und inzwischen Kanzler geworden ist. Er sprach über die vergleichenden Arbeits- und Produktionskosten in unseren beiden Ländern und darüber, daß es wünschenswert wäre, wenn Deutsche in den Vereinigten Staaten investierten. Danach bat er mich um eine Bewertung der amerikanischen Energie-Politik. Ich antwortete, daß wir keine hätten. Dies überraschte ihn; bestimmt, so sagte er, müßten alle Industrieländer eine sorgsam erarbeitete Energie-Politik haben. Ich beharrte darauf, daß dies bei uns nicht der Fall sei und fragte ihn, in welcher Form denn die Energie-Politik seiner Regierung vorliege. Er antwortete, daß es für Wirtschaftler und Regierungs-Mitglieder ein Computer-Modell gebe, das alle aktuellen Daten über Bezugsquellen, Preise, Verarbeitung und Verbrauch enthalte. Für weniger technisch ausgerichtete Leute gebe es einen gedruckten Band von etwa 200 Seiten mit Graphiken und Tabellen, dazu eine einfache Erklärung der wahrscheinlichen Auswirkungen auf das deutsche Volk und die Märkte für den Fall, daß sich an den Bezugsquellen oder an den Preisen etwas ändere.

Ich bat um ein Exemplar des Buches. Dr. Schmidt versprach, mir ein Exemplar zu schicken, sobald ich wieder zu Hause sei. Nach ein paar Monaten wurde Dr. Schmidt Bundeskanzler; mein Buch war immer noch nicht da. Ich nahm an, daß er einfach vergessen hatte, es mir zu schicken. Eines Tages jedoch kam der deutsche Generalkonsul und teilte mit, er habe mir ein Päckchen vom Kanzler gebracht. Ich lächelte und sagte, ich hätte geglaubt, der habe die Sache vergessen. „Nein“, antwortete der Generalkonsul, „der Kanzler bittet um Entschuldigung für den Verzug; es habe länger gedauert, als er angenommen hätte, ein Exemplar aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen.“ Es war ein ausgezeichnetes Buch. Wir haben selbst heute noch keine ähnliche Darstellung einer umfassenden nationalen Energie-Politik für die Vereinigten Staaten.

Aus Jimmy Carters. Autobiographie „Wby not the best“.