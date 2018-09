„Norddeutsche Sagen“, herausgegeben von Ulf Diederichs und Christa Hinze. Diese nach den Vorlagen von Beneke, Deecke, Lübling, Meyer, Müllenhoff und Wagenfeld neu herausgegebene Sammlung umfaßt den Raum zwischen Flensburg und Hamburg und Emden und ist unterteilt in die Kapitel Schleswig-Holstein, Hansestädte, Friesland. Manche der Gestalten, die hier auftauchen, kennt man schon ganz gut: aus der Geschichte, aus der Literatur, aus der Musik, aus den Grimmschen Märchen. Der heilige Anschar, von Ludwig dem Frommen als erster Bischof in Hamburg eingesetzt, kommt im hamburgischen Geschichtsunterricht genauso vor wie der unheilige Seeräuber Störtebeker, der mit 72 seiner Gesellen auf dem Grasbrook enthauptet wurde (zum Kummer „von den Weibern und Jungfrauen Hamburgs“). Den „Schimmelreiter“ hat Theodor Storm in die Literatur, den „Fliegenden Holländer“ Richard Wagner in die Musikgeschichte eingebracht; „Ekke Nekkepenn“ heißt bei den Grimms „Rumpelstilzchen“; den Vorwurf zu seiner Oper vom „Freischütz“ hat Eutins Sohn Carl Maria von Weber aus der nahen Glücksburger Gegend geholt und Till Eulenspiegel, in Groß-Pampau im Lauenburgischen geboren und in Mölln begraben, hat zwischen Charles de Coster (der ihn gleich zum flandrischen Jungen machte) und Richard Strauss viel Phantasie in Bewegung gesetzt. An diesen Geschichten, Sagen, Döntjes und Historien fällt vor allem eines auf: ihre Knappheit. Kaum eine läuft über zwei Seiten, die meisten kommen mit einer halben Seite aus. Diese Texte sind kurz angebunden, tragen keinen Zierat, beschränken sich, im Widersinn fast zu dem Genre, dem sie angehören, auf ein paar Fakten. Nur wenn es gruselig wird, oder wenn Spökenkiekerei ins Spiel kommt, die Kunst des Hell- und Schwarzsehens, dann gibt man einen Satz Atmosphäre dazu. Im übrigen aber schien man allzu großer Gesprächigkeit in dieser Gegend schon immer mit der freundlichen Aufforderung zu begegnen, die auch heute noch gilt: „Sabbel di dot“. (Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 285 S., 29,50 DM). Petra Kipphoff

*

Mußt dir oft den Kopf zerbrechen,

Daß das Wort vom Sinne satt!

Leichter ist es, schön zu sprechen,

Wenn man nichts zu sagen hat.

Einst vielgelesen, vielgespielt, ist der österreichische Lyriker, Dramatiker und Erzähler Anton Wildgans heute vergessen. Jetzt hält der von Gottfried Wildgans herausgegebene Band die Erinnerung wach an einen zwischen Naturalismus, Neuromantik und Impressionismus schwankenden Dichter, der für die Literaturgeschichte eine große Verlegenheit ist. („Gedichte – Musik der Kindheit – Kirbisch“; Verlag Kremayr & Scheriau, Wien, 1976; 576 S., 38,– DM.)