Die Freien Demokraten haben unter den wahlkämpfenden Parteien die meisten Probleme – es bewahrheitet sich von Wahl zu Wahl. In diesem Jahr leiden sie an Geldmangel, vor allem aber an der anscheinend unüberbrückbaren Kluft zwischen der Popularität ihrer Minister und den Prozentzahlen für die FDP. Seit Wochen schon verunsichert durch das Wechselbad der Demoskopen, die ihnen zwischen sechs und elf Prozent prophezeien, soll nun die Öffentlichkeit auf die leidige Inkonsequenz hingewiesen werden.

Genscher mit einem Bekanntheitsgrad von 93 Prozent, Friderichs mit 88, Ertl mit 78 und auch Maihofer noch mit 60 Prozent – und der FDP ein Resultat, das für zwei Hände reicht? Noch andere Widersprüche sind in den Augen der FDP anstößig: Daß die Glaubwürdigkeit ihres Vorsitzenden mit 59 Prozent vor der des Kanzlers mit 55 Prozent liegt und dennoch, nicht honoriert wird, daß mehr Wähler der FDP Fairneß zutrauen als jeder anderen Partei, daß die freidemokratischen Slogans am wenigsten abgelehnt werden – es könnte alles so gut werden, wenn wenigstens die blanke Pression hülfe, die als letztes Geschütz aufgefahren wird. Wenn die Wähler wollen, daß „die vier Minister ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen“, dann, so wird es dem Publikum eingebleut, muß es FDP wählen.

*

Nicht hinter dem Kanzler zurückzustehen, ist seit langem das Prinzip des CDU-Kandidaten. Auch in einer Äußerlichkeit will Helmut Kohl nun gleichziehen. Erstmals, seit die Union Oppositionspartei ist, wird sie ihren Kandidaten mit einem Bundesbahn-Sonderzug durchs Land schicken. Viermal macht sich Kohl auf, dreimal nur der Bundeskanzler, viermal Brandt. Vor der Bundesbahn sind alle gleich: Zahlen muß ein jeder den üblichen Tarif. Welchen, mag die Bahn nicht sagen.

Dafür weiß man, wie oft die Parteivorsitzenden und der Kanzler bei Wahlveranstaltungen der heißen Phase vom 20. August an auftreten werden: Kohl 130mal, Brandt 115mal, Strauß 115mal, Schmidt 70mal. Den Rekord wird Genscher aufstellen, der 150mal einen Auftritt eingeplant hat.

Genaugenommen hat der Bundesaußenminister noch einen 151. Auftritt: Am 28. September vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Dort will er, wie angekündigt, die DDR wegen ihrer spezifischen Menschlichkeit anprangern und nach Art der Europäischen Menschenrechtskommission einen Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte verlangen, den jeder Weltbürger anrufen darf. Diplomaten aus Bonn sondieren zur Zeit das Echo rund um den Erdball.

Wie es sein wird, vermögen heimische Seismographen bereits mitzuteilen: gemischt. Die Opposition, die bisher immer den UN-Pranger gefordert hatte, findet auf einmal skeptische Töne (durch Kai-Uwe von Hassel). Erbost aber hat die Liberalen die Kritik aus der Sozialdemokratie, vorgetragen durch den Alt-Berliner Kurt Mattick, der in einer Pressekonferenz kritische Worte für die Initiative Genschers fand. Diese Attacke verwunderte um so mehr, als Helmut Schmidt den Vorschlags Genschers öffentlich billigt und sogar unterstützt hatte, und weil dieser Gang nach New York seit dem FDP-Parteitag in Freiburg programmiert ist.

Im Wahlprogramm der FDP, Seite 31, steht Wort für Wort, was Genscher per Interview ankündigte. Nun wundern sich die Liberalen, daß die SPD damals nicht protestiert hat. Beim näheren Zusehen klärt sich dieser Widerspruch auf. Wahlprogramme werden a) grundsätzlich nicht, b) wenn, dann falsch gelesen. Im Programmtext taucht das neu zu schaffende UN-Gremium im Zusammenhang mit Entwicklungsländern und mit den „Menschenrechten in aller Welt“ auf – wer käme da auf den Gedanken, daß mit „aller Welt“ auch die DDR gemeint sein könnte? Eduard Neumaier