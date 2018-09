Eigentumswohnungen ohne § 7b

Eine enttäuschende Entscheidung für Bauherren, die Mietgrundstücke in Eigentum umwandeln wollen, fällte die OFD-München (S 2197-27 St 21). Danach können erhöhte Absetzungen nach § 7 b Abs. 1 und 3 EStG nicht für Eigentumswohnungen gemacht werden, die erst nach Fertigstellung und Vermietung eines Mietwohngrundstücks durch Teilungserklärung im Grundbuch als Eigentumswohnung eingetragen werden.

Heiße Computer-Aktie

Vor sechs Jahren verließ Top-Ingenieur G. Amdahl den IBM-Konzern und gründete ein eigenes Computer-Unternehmen. Heute ist sein Name in Fachkreisen weltbekannt. Seine Anlagen sind schneller, einfacher zu handhaben und um 8 bis 12 Prozent billiger als vergleichbare Großrechner. Jetzt drängt Amdahl nach Wall Street. Um seine Kapitaldecke zu stärken, verkauft ein Wall Street-Konsortium in dieser Woche 1,06 Millionen Aktien zum Zeichnungskurs von je 30 Dollar. Das Papier ist nach Angaben von Michael Hutzler, Manager beim US-Brokerhaus Hornblower in Frankfurt, bereits überzeichnet. Der Grund: Das aggressive Unternehmen erzielte im ersten Quartal dieses Jahres einen Reingewinn von 1,4 Millionen Dollar. Nixdorf Computer und der größte japanische Computerhersteller Fujitso halten größere Amdahl-Aktienbeteiligungen. Dennoch ist das Papier nicht ohne Risiko. Etliche Zeichner versprechen sich ein schnelles Geschäft.

Damnum voll absetzbar

Probleme mit dem Finanzamt löste bislang das Hypothekendisagio (Damnum) bei ratenweiser Auszahlung des Darlehens aus. Nach einer Verfügung der OFD-Hamburg von 1969 mußte das Damnum auf die Raten der Auszahlung verteilt werden. Dem widerspricht in einem jetzt bekannt gewordenen Urteil (VIII R 78/71) der Bundesfinanzhof. Danach kann es ab sofort bei der Auszahlung der ersten Rate voll berücksichtigt werden. Die Abzugsfähigkeit des gesamten Damnums auf einen Schlag werde auch nicht durch die Tatsache beeinträchtigt, daß das Kreditinstitut die Darlehnszusage bis zur Auszahlung der letzten Darlehnsrate noch zurückziehen kann. Die Abzugsfähigkeit – so die Richter – hängt allein von den getroffenen zivilrechtlichen Vereinbarungen der Vertragsparteien ab.