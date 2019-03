Inhalt Seite 1 — Bald ist Weihnacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Weihnachtsabend war es. Leise rieselten synthetische Flocken aus der Spraydose auf das Kopfsteinpflaster, funkelten am Tannenbaum die Elektrokerzen durch die stille Septembernacht. Über schneeweißes Viehsalz knirschten die Schritte pelzverbrämter Passanten. Der Inhalt ihrer verheißungsvoll geschmückten Päckchen und Pakete – weniger als nichts.

Der gnadenlose Terminkalender hatte in Lübeck die Zeit um drei Monate vorgedreht. "Weihnachtsabend im Hasenhof" heißt der schlichte Arbeitstitel einer Fernsehproduktion, die zum Heiligabend das ZDF bundesweit deutschen Haushalten bescheren wird.

Auf die Gesichter der still und starr am Zaun ruhenden Zuschauer zauberte der Auftritt von Heinz Rühmann O-du-fröhliche-und-selige Mienen. Der zierliche alte Herr zog ein strenges Gesicht. Nicht, weil er im hansestädtischen Hasenhof vor der Kamera den Weihnachtsmann zu geben hatte, vielmehr, weil zaghafter Beifall laut wurde. Die Zaungäste begrüßten ihr Leinwand-Idol mit Applaus. Dem Idol paßte das gar nicht. Es war ihm peinlich. Spröde winkte es ab und zog sich eilig in sein Antiquitätengeschäft zurück.

Das war bis vor wenigen Tagen noch Heim einer über 90jährigen Stiftsbewohnerin vom Hasenhof gewesen. Die alte Dame war für die Weihnachtsproduktion umquartiert worden. Alles für das Fernsehen – das hatten auch die Gäste von der Kneipe nebenan einsehen müssen, denn während der Dreharbeiten war vom Abend bis in die frühen Morgenstunden hinein für sie kein Platz mehr in ihrem Stammlokal gewesen. Dem Weihnachts-Team war es zur TV-Herberge geworden.

Und dort, unauffällig beobachtet von Lübecker Statisten, saß Peter Ustinov, gleichfalls als Antiquitätenhändler und zum erstenmal gemeinsam mit Heinz Rühmann in rund zwölf Wochen auf der Mattscheibe zu sehen. Daß beide Antiquitätenhändler am Ende des Drehbuches zusammenkommen, wenigstens für einen gemeinsamen Heiligen Abend, und daß sie sich zuvor ebensowenig riechen konnten wie andere Leute auch außerhalb der Weihnachtszeit, sei – weil’s die ZDF-Weihnachtsüberraschung ist – noch nicht verraten.

Dort in der Kneipe also saß Peter Ustinov vor einem Käsebrot und einem Bier. Wie du und ich sozusagen. Daß er sich dabei weder wie "du" noch wie sonst irgendwer ausnahm, dafür war er eben Peter Ustinov, der gerade noch "Merry Christmas" im Scheinwerferlicht geflucht hatte und nun in der Pause ein bißchen plauderte, dabei der Zuhörerrunde am Tisch jeden Satz zur Szene werden ließ, begleitet von einer Serie quietschender, knarrender, grunzender Geräusche. Ein gutmütiger Bär beim Bier, graziös in den Gesten, empfindsam wie eine Elfe und quengelig wie ein dickes Kind, rückten ihm die Pressephotographen allzu dicht auf den Pelz.

Dafür war Heinz Rühmann um keinen Preis und für niemanden (nicht einmal für die Lübecker Nachrichten) zu sprechen gewesen. Keiner konnte es ihm verübeln. Ein kleiner tatteriger Komiker, ständig in Sorge um seine zerknitterte Fassade. Ein um Rühmann besorgter Rühmann.