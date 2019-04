Jeder von uns ist mit personenbezogenen Angaben in mindestens 200 Dateien erfaßt. Wer schützt uns vor dem Mißbrauch dieser Daten? Können Bürokraten helfen?

Von Klaus Brunnstein

In den hitzigen Kämpfen um die Bundestagswahl ist ein zuvor recht sachlich diskutiertes Thema in den politischen Hintergrund getreten: der Schutz personenbezogener Daten. Diese Verdrängung ist um so bedauerlicher, da alsbald eine Entscheidung gefällt werden soll, die unseren "Sozialstaat zu einem Termitenstaat" (Genscher) entarten lassen könnte. Das Bundes-Daten-Schutz-Gesetz (BDSG), das den Bürger eher "seiner Daten enteignet als ihn vor Mißbrauch schützt", soll nach der Wahl vom alten Bundestag noch schnell in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion verabschiedet werden.

Warum überhaupt die Aufregung um Datenschutz und private Sphäre? Seit Jahrhunderten werden Angaben zur Person in vielen Karteien, gespeichert, etwa in Personalakten, Adreßverzeichnissen oder Krankenblättern. Allerdings: Die alten Karteien mußten mühselig von Hand durchsucht werden. Da zudem verschiedene Karteien meist an verschiedenen Orten lagerten, konnte allein die Unbequemlichkeit ihrer Benutzung die Verwaltung am gröbsten Mißbrauch hindern. Trotzdem wissen wir, daß in besonderen Fällen personenbezogene Angaben aus verschiedenen Bereichen an einer Stelle in sogenannten Dossiers gesammelt wurden.

Erst seit Einführung der elektronischen Datenverarbeitung besteht die Möglichkeit, große Karteien sehr schnell zu durchsuchen. Jetzt können auch verschiedene Dateien – so heißen die elektronisch verwalteten Datensammlungen – verknüpft und somit automatisch Dossiers erstellt werden. Vorsichtig geschätzt sind Angaben über den deutschen Durchschnittsbürger in mehr als 200 verschiedenen Datenbanken der Kommunen, Länder und des Bundes, dazu im wirtschaftlichen Bereich – je nach Kaufkraft und Stellung des Betroffenen – in weiteren 50 bis 500 Datenbanken erfaßt. Wer weiß, wo seine Daten überall gespeichert sind? Und was damit geschieht?

Eine gesetzliche Regelung ist also geboten. Dazu hat der Bundestag im Juni 1976 gegen die Stimmen der Opposition ein Bundes-Daten-Schutz-Gesetz verabschiedet. Nachdem die CDU/CSU-regierten Länder im Bundesrat diesen Gesetzentwurf zunächst abgelehnt hatten, einigte man sich schließlich im Vermittlungsausschuß auf einige Änderungen.

Nun soll der alte Bundestag nach der Wahl das geänderte Gesetz noch schnell beschließen. Juristisch wäre das Verfahren völlig einwandfrei: Die Amtszeit des alten Bundestages endet erst Anfang Dezember. Aber ist es ein politisch vertretbares Verfahren, ein folgenschweres Gesetz noch durchzupeitschen, ohne daß der Bürger die Abgeordneten – mit dem Stimmzettel – dafür zur Verantwortung ziehen kann? Ohne daß ihm überhaupt die Folgen klar sind?