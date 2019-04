Manchmal stoßen die Statistiker auf Ergebnisse, nach denen sie gar nicht gesucht hatten, weil zu der Suche wenig Anlaß bestand. In Amerika haben sie herausbekommen, daß Piloten weniger Söhne als Töchter bekommen. Gerede darüber in Fachkreisen wurde allerdings schon vorher laut. Aus etwas weniger als tausend Fragebogen ergab sich bei den 83 Piloten von Transportflugzeugen, daß hier keine ungewöhnliche Verteilung des Nachwuchses zu bemerken war. Bei Hubschrauberpiloten und Jet-Fliegern war aber die Zahl der Mädchen überdurchschnittlich hoch. Und bei Piloten, die zwischen tausend und zweitausend Flugstunden hinter sich hatten, ergaben sich besonders signifikante Zahlen. Liegt’s am Radar, liegt’s am Streß? Die Statistiker sollen jetzt mehr zu ergründen versuchen, diesmal mit Hilfe der Mediziner.

Ähnlich dem Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, scheint auch das Chlorophyll, das den Pflanzen die Photosynthese ermöglicht, in enger Bindung an einen Eiweißkörper vorzukommen. Röntgen strukturanalytische Untersuchungen am grünen Schwefelbakterium Chlorobium, das seine Farbe einem"Chlorobium-Chlorophyll" verdankt und zur Photosynthese fähig ist, zeigten, daß von diesem Chlorophyll je sieben Moleküle in drei sackförmigen Taschen eines zusammenhängenden Proteinkörpers eingelagert sind. Das Protein fixiert offenbar die räumliche Lage des Chlorophyllmoleküls in einer Optimalstellung, damit das aktive Zentrum den Reaktionspartnern gut Zugänglich ist; eine Beteiligung an den komplizierten biochemischen Reaktionen ist aber auch möglich. Der amerikanische Biochemiker Dr. Brian W. Matthews von der University of Oregon, der die Untersuchungen leitet, nimmt an, daß ähnliche Strukturen auch für höhere Pflanzen typisch sind. Dies würde der herrschenden Vorstellung widersprechen, wonach das Chlorophyll nur durch chemisch weitgehend passive Membranen eingehüllt wird. Jedoch mehren sich auch hier die Zeichen, daß das Zellprotein an dem entscheidenden Photosyntheseschritt beteiligt ist, der sich am Chlorophyll abspielt. Die Ergebnisse des Dr. Matthews, obwohl an einer relativ ausgefallenen "Pflanze" gewonnen, sind deshalb so bemerkenswert, weil sie eine wichtige Analogie in der Natur zu erweitern scheinen. Die wirksamen Molekülteile beim Blut- und beim Blattfarbstoff ähneln sich auffallend. Um das Zentralatom – beim Chlorophyll Magnesium, beim Häm, der Wirkgruppe des Hämoglobins, Eisen – gruppieren sich jeweils vier stickstoffhaltige fünfgliedrige sogenannte Pyrrholringe. Beim Blutfarbstoff ist das Häm in eine taschenartige Höhlung einer Proteinstruktur eingebettet – geschützt, aber dem von außen zudringenden Sauerstoff leicht erreichbar. Die Struktur des Chlorobium-Chlorophylls erinnert stark an dieses Bild.

Proteine werden für den Menschen erst genießbar, wenn sie zu "Geweben" versponnen sind. Die Versuche, mit pflanzlichen Proteinen den Eiweißmangel in der Welt zu beheben, sind deshalb einstweilen unbefriedigend, weil die Vernetzung der Proteinmoleküle bisher nur unvollkommen gelungen ist. Nun werden aber bei der Fleischgewinnung nach Berechnungen etwa zwanzig Prozent des Anfalls an Schlachtvieh weggeworfen. Ein englischer Student, der am Landwirtschafts-College der Universität Nottingham arbeitet, hat eine Methode entwickelt, Innereien und Blutplasma, die im Schlachthof anfallen und entweder weggeworfen oder zu Hundefutter verarbeitet werden, zu zerkleinern und zu genießbaren Proteinen zu verarbeiten. Bleibt abzuwarten, was uns oder Entwicklungsländern in Zukunft als Frikadellen angeboten wird.

Eine Kunststoffmembrane, die mehrSauerstoffals Stickstoffmoleküle durchläßt, soll nach Angäben der englischen Erfinder in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können, die Sauerstoff brauchen, aber, weil der Sauerstoff nur 21 Prozent der Luft ausmacht, den Treibstoff unvollkommen verbrennen. Gelingt es, den Stickstoff wenigstens teilweise fernzuhalten, wird das Treibgemisch aktiver. Die Firma, die die Folie entwickelte und sich über ihre Zusammensetzung in tiefes Schweigen hüllt, betont, daß bis zu ihrer technischen Anwendung in Motoren noch Jahre vergehen können.