Wenn gar nichts mehr helfen will, keine Pille, keine Bestrahlung, keine Spritze mehr, die der Doktor verschreibt, dann wendet sich der von Krankheit gepeinigte Zeitgenosse von der Medizin ab und geht zum Akupunkteur. Vielleicht, so hofft der Leidende, wird der Schmerz den Nadelstichen weichen.

Weil aber oft nichts mehr helfen will, was die Medizin an Therapien anzubieten hat, suchen kranke Leute entsprechend oft den Nadelmann auf. Ergo ist Akupunktur ein gutes Geschäft, ja, da die Regenbogenpresse das Hohelied der chinesischen Piekserei unaufhörlich singt, gar ein sehr gutes Geschäft.

Das haben natürlich nicht nur diejenigen längst bemerkt, die Krankenheilung und Schmerzbeseitigung als Beruf ausüben, Ärzte und Heilpraktiker, sondern auch andere Leute, Masseure zum Beispiel – was naheliegt –, aber auch Postboten, Psychologiestudentinnen- oder Gerichtsvollzieher, die ihr Einkommen damit aufbessern möchten.

In der Bundesrepublik Deutschland nämlich, in der die Medizin eher den Künsten denn der Wissenschaft zugerechnet wird, darf jeder Bürger akupunktieren – wie übrigens auch operieren. Das Gesetz verbietet dies medizinischen Laien nur, wenn sie solches als Beruf ausüben. Wenn freilich dabei etwas schiefgeht, kann so ein Laien-Operateur vor den Kadi gebracht werden – wegen Körperverletzung.

Also blüht das Geschäft mit den chinesischen Wundernadeln allenthalben in unserem Land; man akupunktiert, was die Haut hält. Und der die Piekserei Erduldende denkt: Wenn’s nicht hilft, so schadet es doch wenigstens nicht.

Just darin aber täuscht er sich. Was einmal in einem menschlichen Körper gesteckt hat, ist in der Regel infiziert, im günstigsten Fall mit allerlei Bakterien, die keinen Schaden anrichten, im ungünstigen Fall aber mit tückischen Erregern, mit Viren. Da ist vor allem das Hepatitisvirus, das jemand in seinem Blut beherbergen kann, ohne daß er es spürt. Sobald jedoch das Virus in einen anderen Körper gerät, kann es dort die böse Leberkrankheit hervorrufen. Das geschieht leider häufig beim Akupunktieren durch Leute, die keine Apparate besitzen, mit denen Instrumente so gereinigt werden können, daß sie auch von Viren frei werden. Das tut nämlich das Abreiben mit Alkohol oder simples Auskochen nicht.

Die Hepatitisübertragung und andere mögliche Schäden, die sie hervorrufen kann, machen unserer Gesundheitsministerin lange schon Sorgen. Jetzt, so verlautet es aus dem Ministerium, will man gesetzliche Möglichkeiten schaffen, Leuten, die nicht zum Heilberuf zugelassen sind, das Akupunktieren zu verbieten – ob sie dafür Geld nehmen oder nur Geschenke oder nichts.