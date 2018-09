Inhalt Seite 1 — Als der Verteidigungsfall eintrat... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Juli hatte DGB-Chef Heinz-Oskar Vetter beteuert, es werde dabei bleiben, „daß der DGB sich in den Wahlkampf nicht einmischen wird“. Anfang September bekräftigte Vetter noch einmal die parteipolitische Unabhängigkeit des DGB: „Und wer es hören will oder nötig hat, erinnert zu werden, dem sage ich: Auch gegenüber der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.“

Alles sah ganz danach aus, als würden sich der DGB und die ihm verbundenen Einzelgewerkschaften auch daran halten. Das war in der Vergangenheit keineswegs immer so. 1972 hatte Vetter die Wahlverwandtschaft des DGB mit der SPD, vor allem aber mit deren Ostpolitik beschworen und der Bonner Koalition nach Kräften Schützenhilfe geboten. Zwar hat der DGB wie schon in früheren Wahlkämpfen auch in diesem Jahr seine Prüfsteine vorgelegt, sie enthalten aber nichts, was als Parteinahme zugunsten einer Richtung ausgelegt werden kann.

Adolf Müller, CDU-MdB, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und stellvertretender Vorsitzender des DGB-Landesbezirks Nordrhein-Westfalen, jedenfalls fand die Prüfsteine in Ordnung: „Ich habe den Eindruck, da ist die CDU ganz gut verpackt.“ Das unterstrich auch Hans Katzer, Aspirant für den Posten des Arbeitsministers in einem Kohl-Kabinett: „CDU und CSU haben diese Prüfsteine nicht zu fürchten.“

Ähnliche Prüfsteine sind überdies auch von anderen Interessengruppen formuliert worden – etwa von der „Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer“, vom „Zentralkomitee der deutschen Katholiken“ oder vom vergleichsweise kleinen „Bund der Steuerzahler“. Seit der Wahlkampf an Härte zunahm, fällt es den Gewerkschaften aber sichtlich schwerer, ihre Neutralität zu wahren und sich aus den Niederungen des Parteiengezänks herauszuhalten. Das entscheidende Wahlkampfstichwort gab dann ausgerechnet die CDU, die eigentlich das größte Interesse an einer Neutralität der Gewerkschaften hat: CDU-Generalsekretär Kurt Biedenkopf läutete die letzte Phase seines Wahlkampfes mit massiven Vorwürfen und Hinweisen auf eine Verfilzung zwischen Gewerkschaften und SPD ein. CDU-MdB Adolf Müller schien zu ahnen, was nun kommen würde, als er sagte: „Ich würde es sehr bedauern, wenn durch eine vielleicht aufgebauschte Äußerung von Kurt Biedenkopf das sachliche Wahlkampfklima zwischen CDU und Gewerkschaften beeinträchtigt würde.“

Doch die Beeinträchtigung war da. Da inzwischen auch die katholische Kirche, insbesondere die katholische Kirchenpresse – Auflage: rund zehn Millionen Exemplare – ihre Neutralität aufgegeben hatte, schien den Gewerkschaften nur billig, was den Kirchenmännern recht war. Ein Teil der Gewerkschaftspresse – Auflage: rund fünfzehn Millionen – gab in den letzten Septemberausgaben ihre bis dahin mühsam gewahrte Zurückhaltung auf. Kaum verwunderlich, daß sich dabei besonders die Blätter jener Gewerkschaften mit der CDU/CSU anlegten, denen Biedenkopf die Verfilzung mit der SPD angelastet hatte. So bezogen der Angreifer und mit ihm die Union heftige Schlagzeilenprügel in der „Einheit“, dem Organ der IG Bergbau und Energie. Auch im Sprachrohr der IG Metall machte ihr Vorsitzender Eugen Loderer seine Position deutlich: „Die Oppositionsparteien CDU und CSU haben während der vergangenen vier Jahre keine Leistungen aufzuweisen, die Arbeitnehmer ihnen honorieren könnten.“ Immerhin räumte „Metall“ den beiden Kanzlerkandidaten Schmidt und Kohl sowie den Vize-Aspiranten Strauß und Genscher paritätisch Raum ein, um auf „Metall“-Fragen zu antworten. Im „Gewerkschafter“, dem Monatsblatt für gehobene Ansprüche der IG-Metall-Funktionäre, läßt Loderer ebenfalls keinen Zweifel, welche Partei er für wählbar hält und welche nicht. Im übrigen aber ist das Blatt weit mehr als 1972 um ausgewogene Berichterstattung bemüht, so ausgewogen, wie das für Gewerkschafter überhaupt möglich ist, denn die „leben nicht auf dem Mond“ (Loderer).

Die „Gewerkschaftspost“, Zeitung der IG Chemie, Papier, Keramik, geht mit Kurt Biedenkopfs Attacken hart ins Gericht, berichtet über Gerhard Stoltenbergs Steuerpläne zugunsten der Unternehmen („CDU-Steuerköder für Unternehmer“), bewegt sich jedoch im übrigen im üblichen Gewerkschaftsrahmen. Konkrete Wahlempfehlungen werden in der Septemberausgabe jedenfalls nicht vermittelt.

Ausgesprochen gemäßigt gibt sich „Der Deutsche Eisenbahner“ in seiner Septemberausgäbe. Dort kommen Generalsekretär Kurt Biedenkopf und der CDU-Verkehrsexperte Ernst Müller-Hermann mit ihren Bahn-Ansichten uneingeschränkt zu Wort. Böse Worte fehlen.