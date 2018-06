War die Ankündigung von Bundesinnenminister Werner Maihofer, er wolle zusammen mit seinem Kollegen Vogel vom Justizressort den „Musterentwurf“ für ein bundeseinheitliches Polizeigesetz noch einmal überprüfen, nur ein unverbindliches Wahlversprechen? Fast könnte es so scheinen; denn das Erzeugnis liegt in letzter Fassung schon seit dem Frühsommer vor, und bislang mußten die Kritiker glauben, ihre Einwände seien wie Wasser an den Polizeigewaltigen in Bund und Ländern abgelaufen.