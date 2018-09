Peugeots Mini-Modell 104 war 1972 mit das erste, bei dem die neue „Kompakt-Formel“ überzeugend verwirklicht wurde: Außenlänge kaum mehr als dreieinhalb Meter, innen dennoch vier vollwertige Plätze, vier Türen serienmäßig, der Fahrkomfort konnte es mit manch größerem Modell aufnehmen, und der Motor wirkte zwar etwas zäh, arbeitete aber kultiviert.

In den letzten vier Jahren hat sich die Autoweit allerdings verändert. 1974 erschien der VW Golf, im gleichen Jahr kam der Audi 50, 1975 der VW Polo. Der Renault 5 entwickelte sich zum Schlager, und jüngst präsentierte Ford seinen außerordentlich gelungenen Fiesta. In der Klasse mischen aber auch der Fiat 127 mit, der Honda Civic und der Datsun Cherry. Peugeot kam mit seinem kleinen 104 nicht so recht in Schwung, vor allem nicht in der Bundesrepublik. Von den 450 000 bisher gebauten 104-Exemplaren wurden bei uns bislang nur 35 000 verkauft – so viel verkauft VW vom Golf in weniger als zwei Monaten.

Ursache für den schlechten Start des 104 bei uns dürfte die Binsenweisheit sein, daß das Bessere noch immer der Feind des Guten ist. Peugeot hatte mit seinem Zwerg zwar ein technisch gelungenes Auto auf die Räder gestellt, in einem Karosseriedetail aber den Zug der Zeit verpaßte Dem schrägen Heck fehlte unverständlicherweise die große Klappe samt umlegbaren Rücksitzen, die das Auto im Bedarfsfall fast in einen Kombi verwandeln könnten.

Vier Jahre brauchte Peugeot, das Versäumte nachzuholen. Das 1977er Modell der 104-Limousine hat jetzt die Hecktür. Sie reicht ähnlich wie beim Ford Fiesta bis auf den Wagenboden herab, schwere Gepäckstücke lassen sich bequem einladen. Das Fassungsvermögen des Kofferraums entspricht sowohl bei normalgestellten Rücksitzen wie auch bei vorgeklappten Sitzen den Maßen der Konkurrenz. Die neue Heckpartie mit der größeren Scheibe läßt den etwas bieder wirkenden 104 auch äußerlich attraktiver erscheinen.

Zusammen mit der Hecktür wurde ein stärkerer Motor wahlweise eingeführt. Das 104-Programm umfaßt jetzt vier Modelle:

104 GL: 954 ccm, 44 PS, 135 km/st (wie bisher),

104 GL 6: 1124 ccm, 57 PS, 145 km/st,

104 SL: 1124 ccm, 57 PS, 145 km/st,

104 ZS: 1124 ccm, 66 PS, 160 km/st (wie bisher).

Den ZS gibt es schon seit einem Jahr, hier bestand der neue Motor bereits seine Feuertaufe. Das Triebwerk ist im übrigen weitgehend mit jenem im neuen Renault 14 identisch (hier hat es allerdings 1218 ccm). Mit 57 PS erreicht der Peugeot 104 nicht nur eine adäquate Höchstgeschwindigkeit, sondern auch eine muntere Beschleunigung: 0–100 km/st in 16,6 Sekunden. Das entspricht fast einem Audi 50 GL oder einem Fiesta 1,1: Für Spaß ist also gesorgt.

Die Auslieferung der neuen Modelle wird in Oktober beginnen. Einen Wermutstropfen bedeuten die erhöhten Preise: Schon beim 44-PS-Modell muß man mit etwa 9000 Mark rechnen. Mit der Vorstellung des neuen 104 wurde übrigens die Produktion des Peugeot 204 eingestellt.