Die Gedanken, die sich mit diesem Manne verbinden, beziehen sich nicht nur auf flinke Beine, flinke Fäuste und eine flinke Zunge – sie verbinden sich vielmehr zu einem ganz entscheidenden Teil mit nächtlichen Exkursionen aus dem Schlaf- ins Wohngemach vor diesen Fernsehkasten, aus dem alsdann immer die ähnlichen Bilder kamen. Es gibt nur ein Ereignis neben dem Boxer Muhammad Ali, das es im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts ebenfalls fertigbrachte, uns zu dieser ungewohnten Stunde aus dem Bett zu locken: Das war vor gut sieben Jahren, als sie damals auf dem Mond landeten. Am Mittwochfrüh vergangener Woche murmelte Frau K. morgens um fünf: „Hat er gewonnen?“ Ich: „Ja, aber...“ Sie: „Du sagst immer, ‚ja, aber‘, kann man nicht sagen...“ Ich: „Gute Nacht.“

Am Freitagnachmittag war Muhammad Ali in Istanbul. Die Agenturen tickerten gegen 16 Uhr seine Aussage: „Ich erkläre jetzt meinen Rücktritt, und ich bin stolz, daß ich der Welt dieses aus einem Lande des Islams mitteilen kann.“ Eigentlich ist Freitagnachmittag überhaupt keine gute Zeit für solche Mitteilungen, weil die dicken Samstagausgaben der Zeitungen früher angedruckt werden und der Rücktritt eines Sportlers ist normalerweise so welterschütternd auch wieder nicht, daß man deshalb ganze Seiten „umschmeißt“. In diesem Falle gab es kein Blatt, daß diese Neuigkeit nicht doch noch irgendwo hineinquetschte.

Alis Trainer Angelo Dundee, einer der wenigen Weißen, die im Hofstaat des Champions geduldet wurden, erzählte vor ein paar Monaten von einer Umfrage: „Er ist der Mensch mit dem größten Bekanntheitsgrad auf der Welt – größer als die Regierenden in Washington oder Moskau, größer als der Papst oder Mao.“ Auch, wenn man zweifelt, ob Bekanntheitsgrade etwas von Bedeutung sind, klingt das beeindruckend.

„Es ist immer wieder ein Schock, wenn man ihn sieht“, schreibt Norman Mailer im ersten Satz seines wohl nicht guten, aber immerhin bemerkenswerten Buches, das kürzlich auch hier erschien. Es trägt den auf den ersten flüchtigen Blick erschreckenden Titel „Der Kampf“ – erschreckend, weil man den „maskulinen Artikel“ auf die schnelle überliest und sich dafür das „Possessivpronomen“ vorstellt.

Ein Schock? Als er damals in Rom 1960 im Finale des olympischen Boxturniers den polnischen Halbschwergewichtler Zbigniew Pietrzykowski mühevoll nach Punkten bezwang, galt der Name Cassius Marcellus Clay eher durch seine Symbolträchtigkeit an dieser Stätte als bemerkenswert. Er war damals gerade achtzehn Jahre alt, und der Vertrag, den er knapp drei Monate später mit einer Gruppe von Geschäftsleuten in Louisville/Kentucky (seinem Geburtsort) schloß, war nicht mehr als der Anfang des üblichen Weges, den amerikanische Box-Olympiasieger zu gehen pflegen. Er schlug am 29. Oktober 1960 nach Punkten einen Mann namens Tunney Hunsaker über sechs Runden nach Punkten und erhielt die Börse über 2000 Dollars.

Zwei Monate später hatte man für ihn wieder einen Kampf arrangiert und dieses Mal gab es den ersten K.O.-Sieg des Jung-Profis Clay über einen Gegner namens Herb Siler für allerdings nur ein Zehntel der ersten Gage. Vieles – nein, eigentlich alles ist Legende bei diesem Mann: Wie er am 24. Februar 1964 gegen Sonny Liston Weltmeister wurde, wie er diesen gewaltigen Kerl im Rückkampf gar schon in der ersten Runde schlug – als er Ende 1966 beschloß, dem Black-Muslim-Führer Herbert Muhammad zu folgen und ihm das Management zu überlassen, als er seinen neuen Namen annahm.

Er hatte unter der Leitung der Louisville-Gruppe immerhin schon 2 376 115 Dollars verdient.