Von Ferdinand Ranft

Ehe wir am Samstagmittag nach Sausalito ins „Alta Mira“ zum Lunch hinüberfuhren, über die Golden Gate Bridge, deren Spitzen an diesem Tag im Nebel verschwanden, bat mich ein Freund, ihm bei einer kleinen nachbarschaftlichen Aktion im Haight-Ashbury-Bezirk zu helfen. Kenner der Szene von San Francisco wissen Bescheid: Haight-Ashbury – das war in den sechziger Jahren das Viertel der Hippies, hier wohnten oder besser hausten sie, manchmal bis zu Achtzigtausend, die mit Liebe die sozialen Übel unseres Jahrhunderts überwinden wollten.

Das Haight-Ashbury-Viertel ging damals im Ansturm der Blumenkinder unter, wobei es freilich weniger die Blumen waren, die Geschäftsleute und ehemalige Hausbesitzer in die Flucht schlugen. Heute ist der Spuk vorbei. Der Spaziergänger entdeckt nur noch selten einen versprengten Hippie; Ladenbesitzer und frühere Mieter sind zurückgekehrt. Jetzt läuft im Bezirk Haight-Ashbury eines jener Nachbarschaftsprogramme, für die San Francisco beispielhaft in den Vereinigten Staaten ist.

Mein Beitrag „to improve neighborhood quality“ war bescheiden. Es ging um Eukalyptusbäume. Das Nachbarschafts-Komitee von Haight-Ashbury hatte beim Planungsdezernat von San Francisco erfolgreich um einen Zuschuß von 1300 Dollar nachgesucht, denn „Street Beautification“ gehörte zu den zuschußwürdigen Projekten. Die Bürger von Haight-Ashbury wollten nämlich – nachdem die Häuser renoviert und viele von außen wieder hübsch angestrichen sind – auch die heruntergekommenen Straßen wieder menschenwürdiger gestalten. Bäume müßten her, so hatten sie vor einiger Zeit beschlossen.

Jetzt war es soweit. Am nächsten Freitag wollte die Straßenbaubehörde ein paar Arbeitstrupps schicken, die erst einmal an zweihundert Stellen Bodenplatten aus den Gehsteigen entfernen und Erde anschütten würden. Am Freitagabend sollten dann Lastwagen die 200 bewilligten Eukalyptusbäume bringen, sie neben die vorbereiteten Pflanzstellen legen.

Aber wer pflanzt die Bäume? Freiwillige waren vonnöten. Mein Freund hatte ein hübsches Plakat entworfen, auf dem die Bürger von Haight-Ashbury aufgerufen wurden, am Samstagmorgen mit Schaufeln und Spaten zum Bäumepflanzen zu erscheinen. Fünfzig Plakate waren in der Nachbarschaft anzubringen. Wir fuhren langsam mit einem VW-Kabrio die Straße entlang, ich pinnte die roten Poster mit Reißzwecken an die Telegraphenmasten. Inzwischen ist die Aktion vorüber. Über 2001 Anwohner von Haight-Ashbury erschienen zum Pflanzen der Bäume.

Straßenverschönerung ist beileibe nicht das einzige Nachbarschafts-Projekt, das die City von San Francisco fördert. Spiel- und Ruheplätze, öffentliche Parkanlagen und Straßenkunst gehören auch dazu. Zweihunderttausend Dollar standen im letzten Jahr für derartige Bürgerinitiativen zur Verfügung. Sie haben in vielen Stadtteilen, ähnlich wie im Bezirk Haight-Ashbury, die Bürger mobilisiert und aktiviert.