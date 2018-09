Die zum französischen Michelin-Konzern gehörende Michelin Reifenwerke AG, Karlsruhe, erzielte für 1975 einen Rekordgewinn.

Im Gegensatz zu den deutschen Reifenfabrikanten haben die Franzosen in der Bundesrepublik das kritische Reifenjahr 1975 gut bewältigt. Bei einem Umsatzzuwachs von mehr als 16 Prozent wird ein mehr als verfünffachter Jahresüberschuß, nämlich 63,4 Millionen Mark, ausgewiesen. Das ist nicht zuletzt die Folge einer energischen Rationalisierung, was sich durch den unveränderten Personalaufwand von 294 Millionen Mark belegen läßt. An den Hauptaktionär wurde für 1975 aus dem um den Gewinnvortrag erhöhten Überschuß eine Dividende von 73,1 (14) Millionen Mark ausgeschüttet. Inzwischen ist das Grundkapital um 100 Millionen auf 300 Millionen Mark aufgestockt worden.

Vor Jubilaren rechtfertigte Peter von Siemens die Auslandsinvestitionen seines Hauses.

In dem am 30. September abgelaufenen Siemens-Geschäftsjahr wurden von einer Milliarde Mark rund 30 Prozent im Ausland investiert. In der Bundesrepublik geht der Anteil der Erweiterungsinvestitionen zurück. Aufsichtsratsvorsitzender Peter von Siemens begründete das vor Siemens-Jubilaren mit dem nur noch geringen Wachstum des Inlandsgeschäfts. In den letzten fünf Jahren sind nämlich die Aufträge aus dem Inland lediglich um ein Fünftel gewachsen, dagegen haben sich die Bestellungen aus dem Ausland in der gleichen Zeit verdoppelt. Mindestens ein Viertel aller Investitionen wird der Rationalisierung dienen. Darin dürfte man nicht nur nachteilige Folgen für die Arbeitsplätze sehen, erläuterte Peter von Siemens. „Ohne diese Rationalisierung wäre die Konkurrenzfähigkeit nicht mehr gegeben, was alle Arbeitsplätze gefährden würde.“

Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben ihre Leasing-Aktivitäten vereint.

Nach dem Immobilien-Investment und dem Immobilien-Anlagegeschäft kooperieren die Deutsche Bank und die Commerzbank jetzt auch im Leasing. Sie haben die Deutsche Gesellschaft für Immobilien- und Anlagen-Leasing mbH (DIL) gegründet, an der beide Banken je zur Hälfte beteiligt sind. Beweggründe des Zusammengehens liegen sowohl in der Erweiterung des Refinanzierungspotentials als auch in der Entlastung der Bankbilanzen von „bankuntypischen“ Aktiva. Am deutschen Immobilien-Leasing-Markt, dessen Umfang auf gegenwärtig fünf Milliarden Mark geschätzt wird, ist die DIL Dritter. Mit weitem Abstand führen die Deutsche Anlagen-Leasing GmbH, Mainz, und die KG Allgemeine Leasing GmbH & Co, Hamburg. Eigentümer sind in beiden Fällen ein Kreis von Girozentralen sowie – mit 20 Prozent in Hamburg und 10 Prozent in Mainz – die Dresdner Bank. An der Hamburger Allgemeinen Leasing ist außerdem die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank beteiligt. Mit Hilfe derartiger Leasing-Unternehmen können die Banken das Problem der in der Novelle zum Kreditwesen-Gesetz verfügten Begrenzung der Großkredite umgehen.

Die Deutsche Bank gehört zu einem Viertel Arbeitnehmern.

Im vergangenen Jahr hat sich der Aktionärskreis der Deutschen Bank um 26 800 aufffast 200 000 Aktionäre erweitert. Von den 35 994 Mitarbeitern der Deutschen Bank sind rund 30 000 gleichzeitig Aktionäre des Hauses. Nach der jüngsten Statistik liegt – unter Einbeziehung der Belegschaftsaktionäre – der Anteil der Arbeitnehmer und Pensionäre am Aktienkapital von 900 Millionen Mark bei 25,4 Prozent.