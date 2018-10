... sind Touristen nur noch Luft – Erlebnisse im Land der Drachen: Bhutan

Von Peter Thiele

Die Überraschung beginnt bereits auf dem kleinen indischen Flughafen von Bagdogra, wo unsere Gruppe von zwei Bhutanern abgeholt wird. Sie erscheinen in Nationaltracht, schottenrockähnlich in kariertem Flanell, Kniestrümpfen, hohen Schaftstiefeln und einem Umhang aus wollenem Tuch gekleidet, und laden uns zu einem vorbereiteten Essen ein.

Danach – unser Gepäck ist inzwischen in einem modernen japanischen Minibus und in einem modernen amerikanischen Mittelklassewagen verstaut – beginnt die Fahrt über die den Himalayaketten vorgelagerte Hochebene von Nordbengalen. Tee- und Bananenplantagen sowie etliche Dörfer werden durchquert, bis wir den Grenzort Phuntsoling erreichen, wo wir das Bhutan-Tor passieren, einen farbenprächtigen Fachwerkbau mit ausragenden Dächern, Zapfen und Erkern.

Jenseits des Bhutan-Tores empfangen uns freundlich lächelnde Zöllner – wieder in Nationaltracht. Die Formalitäten werden etwas umständlich, aber stets hilfsbereit, zuvorkommend und großzügig erledigt – im Gegensatz zu den peinlich genauen Kontrollen an der Grenze von Pakistan nach Indien. Unser erster Eindruck im östlichen Himalaya: Sauberkeit, freundliche Menschen, keine Hast und Eile, gute Organisation des Reiseablaufs, hervorragende Asphaltstraßen.

Unser erstes Ziel ist das Kharbandi-Gasthaus, wie alle Hotels Bhutans außerhalb der Stadt an einem Hang gelegen, mit herrlichem Ausblick über die gewaltigen Täler. Das Kharbandi-Kloster neben der Sommerresidenz der Königinmutter und unser Hotel gehören zusammen: Die ausländischen Gäste werden so hoch eingeschätzt, daß sie in der Nähe der Diener Buddhas und der königlichen Familienmitglieder logieren dürfen.

Das Hotel versetzt uns in Erstaunen. Waren hier Architekturschüler Scharouns am Werke? Harmonisch ausgezirkelte Wand- und Dachformationen, elegante Holztäfelungen, Veloursteppiche und königliches Silber gehören ebenso wie fließend heißes und kaltes Wasser, Dusche, Bad und 12 Oberkellner im Nationalkostüm zu diesem Gästehaus. Unsere Vorstellungen eines „mittelalterlichen Himalaya-Staates“ müssen sehr schnell revidiert werden. Zu den Krönungsfeierlichkeiten des jungen bhutanischen Königs Jigme Dorji im Jahre 1974 (siehe ZEIT vom 7. 6. 1974, „Jüngster König der Welt“) waren die Unterkünfte für die aus 18 Ländern angereisten Gäste modernisiert worden.