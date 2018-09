Ein neuer Länder-Fonds

Die Nordinvest Norddeutsche Investment Gesellschaft mbH, Hamburg, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vereins- und Westbank AG, Hamburg, hat als neuen Fonds den Japan-Pazifik-Fonds aufgelegt. Er soll schwerpunktmäßig in japanischen Wertpapieren anlegen. Möglich sind aber auch Anlagen in Australien, dem größten Rohstofflieferanten Japans, und in den USA. Damit hat sich der Fonds die Möglichkeit vorbehalten, bei einer sich andeutenden Schwäche japanischer Papiere auf die amerikanische Börse auszuweichen. In diesem Jahr ist der japanische Aktienindex um etwa 8,5 Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit fielen deutsche Aktien um 5,2 Prozent zurück.

Nicht unbedingt Achtprozenter

Hohe Nominalzinssätze bringen nicht für jeden auch den höchsten Nutzen. So bietet die Vereins- und Westbank in Hamburg ihrer gut verdienenden Kundschaft beispielsweise 5 1/2prozentige Kommunalobligationen der Hamburgischen Landesbank zum Kurs von 95,50 Prozent an. Unter Berücksichtigung der am 1. November 1979 zu erfolgenden Tilgung errechnet sich eine Brutto-Rendite von 7,12 Prozent. Bei 50prozentiger Steuerprogression macht die Netto-Rendite 4,09 Prozent aus, weil die Differenz zwischen dem heutigen Börsenkurs und dem Tilgungskurs von 100 Prozent bei Privatvermögen steuerfrei vereinnahmt werden kann.

Steuergutschrift auf Wandelanleihen

Nach der Körperschaftsteuerreform, die am 1. Januar 1977 in Kraft tritt, will die Bayer AG bei ihren beiden Wandelanleihen von’1965 und 1969 für die Berechnung der sogenannten Zusatzverzinsung von der Gesamtrendite des Aktionärs ausgehen und daher neben der Bardividende auch die Steuergutschrift in die Berechnung einbeziehen. Da sich die Zusatzverzinsung jeweils nach der Vorjahresdividende richtet, wird die neue Berechnung der Zusatzverzinsung erstmals für den am 1. Januar 1978 beginnenden Zinszahlungszeitraum angewandt werden. Die beiden Bayer-Wandelanleihen sind – ausgehend von einem Sockelzins von fünf Prozent – mit einer Zusatzverzinsung in der Weise ausgestattet, daß der Zinssatz der Teilschuldverschreibungen sich um 1/4 Prozent zusätzliche Verzinsung für jedes Mehrprozent an Ausschüttung erhöht, das die Aktionären der Bayer AG über elf Prozent hinaus erhalten. Auf der Basis der Dividende für 1975 von sieben Mark je Aktie (14 Prozent) beträgt die Verzinsung der Wandelanleihen zur Zeit 5 3/4 Prozent.

Neue Goldmünze aus Österreich

Am 22. Oktober wird in Österreich eine neue Goldmünze (1000 Schilling) zum Verkauf gestellt. Sie hat ein Feingewicht von 12,15 Gramm und wird in Österreich gesetzliches Zahlungsmittel sein. Der Goldwert beträgt etwa 800 Schillinge, das sind rund 113 Mark. Die Münze wird nicht zum offiziellen Export freigegeben. Doch kann sie von Ausländern in Österreich erworben werden. Die private Mitnahme ist dann nicht zu verhindern.