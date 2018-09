Inhalt Seite 1 — 2. Runde: Ring frei für Biedenkopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Wie weiland Ritter Georg hatte sich CDU-Generalsekretär Kurt Biedenkopf vor der Bundestagswahl in eine Schlacht mit dem DGB-Drachen gestürzt. Kaum war er, leicht gerupft, doch mit unbestreitbarem Achtungserfolg aus diesem Kampf hervorgegangen, da nahm er bereits den nächsten Drachen ins Visier: die Großmacht Presse. Drei Tage nach der Wahl warf er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor, sie habe Mitteilungen der CDU und Meldungen über Vorgänge im Wahlkampf verfälscht.

Biedenkopfs Vorwürfe gipfelten in dem Satz: „Wir können es einfach nicht zulassen, daß sich in Bereichen wie der Agenturen Prozesse einschleichen, die die Kommunikation zwischen politischen Parteien und der Bevölkerung nachhaltig erschweren und damit den verfassungspolitischen Auftrag der Parteien beeinträchtigen.“ Mit anderen Worten: Die Parteien erreichen nicht mehr das Ohr des Volkes, weil ihre Botschaft auf dem Umweg über die Medien verkürzt, entstellt, in eine andere Sprache umgegossen wird.

Über diese allgemeine Feststellung zur Medienpolitik hätte sich reden lassen, vor allem über die Frage, ob es solche Prozesse gibt, und wenn ja, welcher Art sie sind, und warum sie entstehen können. Doch die CDU nahm die Antwort für sich schon vorweg: Sie beruft sich auf eine Umfrage unter Journalisten, die ergeben habe, daß siebzig Prozent der gegenwärtig in der Bundesrepublik tätigen Journalisten aktiv für einen Sieg der sozial-liberalen Koalition gearbeitet hätten. Der Schluß, der sich aufdrängt und wohl auch gezogen werdet! soll: An der Wahlniederlage der Union ist die Presse schuld.

Vor diesem Hintergrund hat Biedenkopf den Medien eine „gar nicht feindlich gemeinte“ Diskussion über ihre öffentliche Aufgabe angeboten; sein Knappe, Gerhard Reddemann, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, sekundierte ihm dabei mit der Bemerkung, man wolle über „Pressefreiheit im Konkreten“ sprechen. Biedenkopfs beherzigenswertes Argument, daß sich auch der Journalismus und dessen Organe Kritik gefallen lassen müßten, wäre sicherlich nicht im Kampfeslärm untergegangen, hätte der Generalsekretär seine Kritik weniger undifferenziert und mit größerer Sachkenntnis vorgetragen.

Die dpa hatte er angeklagt, es habe eine „Fülle von Fällen“ gegeben, in denen Erklärungen der CDU auf dem Wege der Zusammenfassung einen anderen Inhalt bekommen hätten. Biedenkopf erwähnte jedoch, in vager Form, nur einen einzigen Fall einer „bewußten Falschmeldung“: „Wir mußten nur anrufen, und es wurde sofort eine Korrektur zugesagt, ohne jeden Widerstand.“ Eine Woche später war die CDU bereit, das Wort „bewußt“ zurückzunehmen; vielmehr sei der betreffende Redakteur im Bonner dpa-Büro überfordert gewesen. Aus der „Fülle von Fällen“ wurden schließlich acht, zum Teil schon länger zurückliegende Beispiele, über die jedoch die CDU keine Dokumentation vorlegen will.

Dokumentieren aber kann die Deutsche. Presse-Agentur den von Biedenkopf erwähnten Zwi- – schenfall. Da sieht sich die Sache einigermaßen anders an. Am 27. September 1976 um 16.55 Uhr berichtete dpa unter der Nummer 166 id, das Bonner Landgericht habe „zwei weitere Einstweilige Verfügungen gegen die CDU-Dokumentation über angeblichen gewerkschaftlichen Machtmißbrauch“ erlassen. Der Inhalt dieser Verfügung wurde in der Zwanzig-Zeilen-Meldung knapp und zutreffend wiedergegeben.