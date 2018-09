Inhalt Seite 1 — Ein wilder Streiter seines Gottes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Strothmann

An einem bleichen, hohlwangigen, hageren Rabbiner scheiden sich in Israel die Geister. Mehr noch: Nicht der Syrer Assad, nicht die Palästinenser Arafat und auch nicht der Wahlkämpfer Gerald Ford bereiten den Juden gegenwärtig soviel Pein und Ärger. Bedroht fühlen sie sich diesmal von einem der Ihren, der es in seinem heiligen Übereifer, seinem unbeherrschten Zorn fertigbringen kann, das ohnehin schwankende Gebäude der Jerusalemer Regierungskoalition zum Einsturz zu bringen. Rabins radikaler Rabbiner Moshe Levinger, einer der Anführer der Bewegung "Gush Emunim" (Block der Getreuen), ist Israels prominenter Störenfried.

Ihm und seiner Handvoll fanatischer Anhänger aus der Siedlung Kiryat Arba oberhalb der arabischen Stadt Hebron (60 000 Einwohner) am Jordanufer werden die jüngsten Unruhen um das Grab Abrahams zur Last gelegt. Und diesmal hat der Religionslehrer, der nichts als Gott fürchtet in seiner kleinen Welt, sogar jene vor den Kopf gestoßen, die ihn sonst gewähren ließen. Selbst Verteidigungsminister Shimon Peres, verantwortlich für Ruhe und Ordnung in den besetzten Gebieten und als "Falke" in Rabins Runde eher ein stillschweigender Dulder der eigenmächtigen Aktionen des Rabbiners, stellte vor dem Parlament unzweideutig fest: Levinger habe sich in Israel verhaßt gemacht. Noch weiter in seiner Schelte ging freilich Außenminister Jigal Allon, die "Taube" im Kabinett und ein Widerpart von Peres, der den Kreuzzügler einen "falschen Propheten und nationalistischen Demagogen" nannte.

Was war vorgefallen? Das Hebroner Heiligtum von Moslems und Juden, die Ruhestätte der gemeinsamen Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, war geschändet worden. Die einen hatten Kontobücher zerrissen, die anderen Thorarollen entweiht. Wer mit der Freveltat begonnen hatte, prüft noch zwei Wochen danach das Militär. Den Anstifter auf jüdischer Seite aber glauben die Israelis aufgespürt zu haben; Moshe Levinger, der schon im letzten Frühjahr die Unruhen in Hebron angeheizt hatte, indem er seinen Siedlergenossen aus dem Getto Kiryat Arba den Befehl gab, auf demonstrierende Araber zu schießen.

Lange, zu lange hatte eine schwache, zur Rücksichtnahme auf ihren religiös-nationalen Koalitionspartner gezwungene Regierung den störrischen Rabbiner gewähren lassen: Anfangs, als er 1968 eigenmächtig nach Hebron zog und dort die erste "wilde Siedlung" der Groß-Israel-Bewegung anlegte – Golda Meir und Moshe Dayan waren dagegen, wagten aber kein Verbot auszusprechen. Dann, als er nach seinem ersten erfolgreichen Experiment seine Mitstreiter immer wieder dazu aufrief, sich in dem 1967 "eroberten" Land, das "Gott seinem auserwählten Volk" versprochen hatte, einzunisten – niemand zwang ihn, seine Annexionspropaganda einzustellen. Schließlich, als er dieses Jahr gleich zweimal den Aufruhr in Hebron eskalierte – die Militärgerichte, vor die er gestellt wurde, ließen ihn laufen. Beschimpft von seinen Gegnern auf der Linfen.

Beschimpft von seinen Gegnern auf der Linken, angegriffen im Parlament, als Gesetzesbrecher. angeprangert von der Presse, verurteilt jetzt sogar von seinen Hintermännern in der Partei der Religiös-Nationalen, bringt es doch niemand fertig, ihm das Handwerk zu legen. Israels "schreckliches Kind", Moshe Levinger, ist eine Institution geworden, wenngleich keine heilige. Von vielen gehaßt, von den meisten gefürchtet, ist er unangreifbar. Der "jüdische Krieg", den er mit seinem messianischen Fanatismus entfacht hat, nähme unheilvolle Dimensionen an, legte ihm etwa der Regierungschef Rabin straffe Zügel an. Die Folge wäre, daß das Kabinett auseinanderbräche, die rechte Opposition endlich an die Macht käme, mit allen Konsequenzen für eine Verhärtung der ohnehin erstarrten Nahostpolitik.

Daß ein Rabbiner vom Schlage Moshe Levingers solchen Einfluß über Jerusalems Regierung erringen konnte, geht freilich zu Lasten der Regierenden selber. Denn niemand brachte es bis jetzt über sich, klar zu formulieren, wo nach einem Friedensschluß Israels künftige Grenzen liegen sollen. Diese Ungenauigkeit und Ungewißheit fördert gerade bei den Apologeten des "Alles oder nichts" vom Schlage eines Levinger die Unbeherrschtheit, selber das Schicksal eines Staates zu bestimmen. Wenn es heute offiziell heißt: "Alles ist verhandlungsfähig" und morgen schon: "Wo wir siedeln, bleiben wir"; wenn Jitzhak Rabin zu erkennen gibt, auf der Seite des kompromißbereiten Allon zu stehen, zugleich aber Siedlern am Jordan verspricht, sie könnten in Ruhe die erste Ernte ihrer neugepflanzten Olivenbäume in acht Jahren abwarten – dann macht sich dieselbe Regierung auch sofort unglaubwürdig, wenn sie halbherzig Soldaten anweist, wilde Siedler zu vertreiben (was selten genug geschah).