Der Krieg im Libanon kann sich, wenn der 57. Waffenstillstand hält, seinem Ende zuneigen; die Krise aber geht weiter. Was auch die arabischen Staatsmänner, erst in Riad, dann in dieser Woche in Kairo, an den üblichen großen Worten über „Solidarität“ und „gemeinsamen Kampf“ fanden – wer zum Beispiel wieviel für die Friedenstruppe zahlen soll und wer wie viele Soldaten im Libanon stationieren darf, ist noch umstritten.