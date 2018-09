„Schloß mit späten Gästen“, satirischer Roman von Gerhard Amanshauser. Die Satire dieses Romans liegt nicht in der Witzigkeit von Sprache, die sich bei Amanshauser immer streng, mit fast essayistischer Akzentuiertheit zurückhält und jede Verspieltheit meidet, sondern im Gegenstand selbst: Ein Familienschloß, ein stark verfallenes Gebäude, von seinen Vorbesitzern verlassen, wird von dem Industriellen Meyer-Nimmfür erworben und einem Team intellektueller Außenseiter zur „Renovierung“ überlassen: Da gehen alle Rangordnungen verloren. Das Schloß wird Schauplatz so seltsamer Veranstaltungen wie etwa einer Dichterlesung, ein „Kulturkreis“ wird gegründet, Architekt und Anhang proben einen verordneten Kulturbetrieb, der sich samt makabrer Umgebung in einem Stück von Thomas Bernhard sehen lassen könnte. So wie man Familienromane instrumentiert, so kann man auch deren Zwischenspiele mit fabelhaften Geschichten füllen. Selbst die Verwandlung in einen Kultursekretär wird da noch kurzweilig: „Am leichtesten waren geschlossene Welten zu erlernen, Tiefschlaf im Aberglauben und in der Einheitssprache Das Buch zehrt von der zeremoniellen Ausschmückung einer solchen geschlossenen Welt. Schlösser sind abenteuerlich bis zum unaufhaltsamen Skandal; man bedauert fast die schließliche Sanierung, denn das Buch muß ja enden. Der Roman ist ein weiteres, erfreuliches „Ärgernis“ im Oeuvre-Katalog des Salzburger Prosa-Zauberers. (Residenz Verlag, Salzburg, 1975; 187 S., 21,– DM.)

Martin Gregor-Dellin

„Lyrik des Expressionismus“, herausgegeben und eingeleitet von Silvio Vietta. Pointiert könnte man vielleicht sagen: Der deutsche Expressionismus wurde im nachhinein aus den Hölzern von Rimbauds „Trunkenem Schiff“ gezimmert, während die Traum- und Wortassoziationen des internationalen Surrealismus aus den somnambulen Bild-Gründen von Rimbauds „Erleuchtungen“ aufgestiegen sind. Auf alle Fälle geht der Expressionismus dem Surrealismus voran. Er stellt eine frühere Entwicklungsphase, einen noch weniger differenzierten „extravertierten“ Bewußtseinszustand dar – wennschon auch bereits für seine Vertreter gilt, was Georg Simmel 1903 über den modernen Künstler sagte: „Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualitäten sich erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens.“ Silvio Viettas Sammlung „Lyrik des Expressionismus“ enthält im theoretischen Einleitungspart außer den Simmelschen Überlegungen einen 1925 publizierten Aufsatz von Kurt Pinthus sowie Gedankenblitze aus dem Werk Nietzsches und einen „Aufruf zum Sozialismus“ von Gustav Landauer. Der umfangreiche Gedichtteil ist in kommentierte Zyklen gegliedert. Man findet unter Überschriften wie „Großstadterfahrung“, „Zerfall des Ich ...“, „Weltende – Ende der bürgerlichen Welt?“, „Vorwegnahme und Erfahrung des Krieges“, „Moderne Arbeitswelt“ und „Gott ist tot – Gespräche mit Gott“ eine Fülle lyrischen Materials. (Deutscher Taschenbuch Verlag, München/Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1976; 274 S., 9,80 DM.) Hans-Jürgen Heise

„Pugowitza oder die silberne Schlüsseluhr“, Roman von Alfred Wellm. Daß Alfred Wellm schreiben kann, hat er in seinem Roman „Pause für Wanzka“ bewiesen, in dem ein Lehrer um einen talentierten Einzelgänger unter seinen Schülern kämpft. In dem neuen Buch geht es um einen zwölfjährigen Jungen und einen alten Mann in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges. Ein alter Mann, der auf der Straße im Treck an ihm vorbeizieht, fällt dem Jungen, einer Waise, auf: Er gefällt ihm, und er schließt sich ihm an. Auf dem mühevollen Weg in Richtung Westen wächst Freundschaft zwischen den beiden, obwohl der Alte sich zunächst sträubt. Sie verlieren einander; der Junge findet den Alten nach Kriegsende wieder, zwingt ihn in die Rolle eines kommunistischen Bürgermeisters in einem Dorf. Ein Junge und ein alter Mann versuchen, in einem kleinen Dorf das zu verwirklichen, was sie für Gerechtigkeit halten. Zwei liebenswerte Träumer, die an der Realität scheitern – bei allem, was sie beginnen. Ein Buch voll Hoffnung und voll Resignation, ein melancholisches Buch. Ärgerlich ist nur die Beschreibung der sowjetischen Soldaten: eine unnötige Heldenlegende. Nach dem, was deutsche Truppen in der Sowjetunion angerichtet hatten, hätten die in Deutschland einmarschierenden sowjetischen Soldaten Heilige sein müssen, wenn sie immer nur freundlich zu den Deutschen gewesen wären. Als vorwiegend freundlich beschreibt auch Wellm sie. Zum Nutzen seines Romans hätte Wellm sich dafür zu gut sein sollen. (Benziger Verlag, Zürich, 1976; 325 S., 28,80 DM.)

Marlies Menge