Ein schlechter Schreiber gewesen zu sein, ist noch der mildeste aller Vorwürfe gegen Karl May. „Jugendverderber“ und „Schundliterat“ sind schon gebräuchlichere Vokabeln. Charakterisierungen seiner Bücher als „Schwulenbrevier“ und seiner Person als „geborener Verbrecher“ deuten vollends die Spannweite an, in der sich die Kritik und Anfeindung artikuliert.

Allein, die Gegner kämpfen gegen eine Hydra. Schlagen ihr solche Verdikte ein Haupt vom Rumpf, so wachsen ihr aus der Lesegier der nächsten Generation zwei neue nach. Die Gesamtauflage liegt nach Schätzung der Hamburger Karl-May-Gesellschaft inzwischen bei fünfzig Millionen. Der Karl-May-Verlag in Bamberg lebt zum größten Teil von diesem einen Autor, und er lebt gut. Vierundsechzig Jahre nach dem Tode des Fabuliergenies vermehrt sich sogar die Zahl seiner Werke noch. Aus dem Nachlaß und aus frühen Schriften werden neue Titel hergestellt. Zur Zeit sind es 74, nicht gerechnet die Reprint-Ausgaben der Kolportage-Wälzer aus den frühen und mittleren Jahren.

Dazu kommt der gewaltige Markt der Schallplatten und Kassetten, kommen die Inszenierungen auf der Leinwand und auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg und in Elspe im Sauerland. Allein Segebergs Amphitheater unter dem dekorativen Kalkfelsen sah in den 25 Jahren seit 1952 zwei Millionen vierhunderttausend Zuschauer gespannt und amüsiert auf Winnetous und Shatterhands Spuren.

Über das Phänomen Karl May ist viel nachgedacht worden. Neuesten Anlaß dazu gibt seine Autobiographie „Mein Leben und Streben“, erschienen im Verlag Olms-Presse in Hildesheim. Jeder May-Leser weiß natürlich, daß ein Titel „ICH“ existiert, als 34. Band der Gesamtausgabe im Jugendstil-Look. Eine andere Frage ist, ob er nicht das vorgebliche Abenteuerleben dem Lebensabenteuer des Verfassers vorgezogen, „ICH“ also übergangen hat. Biographisch interessant ist das Buch allemal; biographisch verfassergetreu ist allerdings nur das jetzige Reprint von 1910. Denn das Original verschwand kraft einstweiliger Verfügung des Mayschen Erzfeindes Lebius schon nach wenigen Wochen vom Markt. Seitdem erschienen nur gereinigte, entschärfte Fassungen. Das ist jahrelang so geblieben, obwohl die Kontrahenten alle längst gestorben sind und die Prozeßlawine von damals schon lange im geschichtlichen Vergessen zerstäubt ist. Aber aufregend war das alles, das fühlt man getreulich nach. Der größte Rufmordfall der deutschen Literaturgeschichte hat es schon in sich.

Die aufgedonnerten Skandale von 1901–1912 hier nachzuzeichnen, hieße abschweifen. Reizvoller ist es, die Wiedererweckung des Originals mit der Frage zu verbinden, wieweit Karl Mays Nachruhm gerade in den tragischen Phasen seines Lebens, und zwar den frühen und mittleren, begründet liegt. Der Webersohn im erzgebirgischen Doppelstädtchen Hohenstein-Ernstthal wuchs in Verhältnissen auf, die einem sozialen Drama Gerhart Hauptmanns entlehnt sein könnten. Das fünfte von 14 Kindern (drei vor ihm und sechs nach ihm starben bald nach der Geburt) erblindete als Kleinkind und wurde erst mit fünf Jahren durch eine Operation wieder sehend.

In der dunklen Einzelhaft des Gemüts erfuhr das Kind eine Schicksalsgunst. Die Großmutter väterlicherseits hatte „eine unvergleichliche Gabe zu erzählen“. Hier dreht sich der Schlüssel der Leben-Werk-Kausalität schon vernehmlich im Schloß. Wer im Kindesalter durch die Vorstellung ersetzen muß, was dem Auge verwehrt ist, wird sich unter solchen Anregungen eine vielgestaltige innere Figurenwelt aufbauen. Wenn Karl May zudem von der „überreichen Phantasie“ spricht, „mit der mich die Natur begabte“, so konnte aus solchem Schicksalsbündnis von Anlage, Umwelt und Krankheit das staunenswerte Potential an abenteuerlichen Verwicklungen entstehen, die er auf sechzigtausend Druckseiten ausgebreitet hat.

Mit dem Schreiben begann Karl May erst in langjähriger Haft. Der erste Fehltritt beruhte auf einem Kerzendiebstahl im Lehrerseminar für das unerleuchtete häusliche Weihnachtsfest. Schwerer wog, daß die versäumte Rückgabe einer geliehenen Taschenuhr als Diebstahl ausgelegt wurde. Der Junglehrer, ganz offenkundig unter psychischen Spätfolgen der Armut ausgeglitten, geriet ins Räderwerk der Justiz.