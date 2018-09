Die illegalen Zahlungen zwingen Vereine und Verband, den Amateurstatus der Spieler noch einmal zu überdenken

Von Günter Deister

Als die Herren Gandorfer und Erlemann zur Sache kamen, so wird glaubhaft berichtet, verließ Otto Wanner eiligst den Raum. Rudolf Gandorfer ist Präsident des Bundesliga-Vereins EV Landshut. Dr. Jochen Erlemann steht dem Konkurrenzunternehmen Kölner EC vor. Wanner bekleidet das Amt des Präsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Verhandelt wurde über den spektakulärsten Wechsel in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Doch wie gesagt, als es darum ging, die Transfer-Summe für den 94fachen Nationalspieler Erich Kühnhackl festzulegen, mochte Wanner nicht zugegen sein. Solche Realitätsscheu freilich ist kennzeichnend für einen Verband, der die Zeichen der Zeit nicht zu deuten weiß.

Keine andere Mannschafts-Sportart hat in der Bundesrepublik in den letzten Jahren einen derart großen Aufschwung genommen wie Eishockey. Der Kampf um die 2,6 Zentimeter hohe und 7,5 Zentimeter breite Hartgummischeibe ist zu einem Millionenspiel geworden und rangiert inzwischen, was die Publikumsgunst angeht, hinter Fußball auf Platz zwei. Kamen zu den 180 Spielen der ersten Bundesliga in der Saison 1974/75 noch 635 000 (Schnitt 3580) Besucher, so waren es ein Jahr später bereits 811 000 (4500).

In der laufenden Saison zeichnet sich ein neuer Rekord ab, denn der Zuschauerschnitt pro Begegnung betrug im ersten Meisterschaftsviertel nahezu 5000. Und dies, obwohl die Eintrittspreise zum Teil drastisch erhöht wurden. Gegenwärtig muß der Fan im Durchschnitt neun Mark für ein Bundesligaspiel hinblättern.

Eishockey wird zu einem Geschäft

Dieser Boom wurde weniger durch eine allgemeine Leistungssteigerung in der höchsten Spielklasse der Bundesrepublik hervorgerufen. Vielmehr gelang es, Eishockey in den Großstädten seßhaft zu machen. Düsseldorf, Köln, Krefeld und Berlin wurden zu Hochburgen, wobei lediglich Berlin Eishockey-Tradition besitzt.