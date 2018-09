Inhalt Seite 1 — Jahns verängstigter Haufen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie der Münchner Hendl-Millionär der Mitbestimmung zu entgehen sucht

Gleich zu viert kreuzten in der vergangenen Woche Funktionäre der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten (NGG) vor der Münchner Hauptverwaltung der Wienerwald GmbH auf und verteilten Flugblätter an die Angestellten des Hendl-Königs Friedrich Jahn. Mit alarmierenden Parolen wie „Viele Arbeitsplätze sind jetzt beim Wienerwald in Gefahr“ und „Ihre soziale Sicherheit ist in Frage gestellt, wenn Sie sich ohne Betriebsrat und ohne Gewerkschaft nur auf Ihre Kraft verlassen wollen“ suchten sie die von den Plänen Jahns für einen radikalen Umbau seines Konzerns verunsicherten Mitarbeiter zum Beitritt in die Gewerkschaft zu bewegen.

Ob sie diesmal Erfolg haben, ist ungewiß. Bei ähnlichen Flugblattaktionen in der Vergangenheit war das Ergebnis gleich Null. Weder gibt es bisher einen Betriebsrat für die Hauptverwaltung noch einen Gesamt- und Konzernbetriebsrat. Manfred Hessel-Stahl von der Münchner Ortsverwaltung der NGG zu seinen jüngsten Bemühungen: „Noch nie habe ich einen so verängstigten Haufen wie vor Jahns Hauptquartier gesehen.“ Am Donnerstag vergangener Woche habe ihn gar der Hausmeister mit dem Hund vom Grundstück verscheuchen wollen – womit er sich das Schimpfwort „Lakai von Jahn“ einhandelte.

In Friedrich Jahn, dem so oft als fortschrittlicher Unternehmer gefeierten Großgastronomen, sieht der NGG-Funktionär einen stockkonservativen Patriarchen, der sich in seine Entscheidungen von niemanden hineinreden lasse und deshalb auch alle Bestrebungen zur Bildung eines Betriebsrates abgeblockt habe: „Es ist ein Irrtum zu glauben, daß im Wienerwald ein anderer etwas zu sagen hat.“ In den sozial- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des vom Kellner zum Konzernherrn avancierten Kommerzialrats Jahn vermag der gelernte Koch und geschulte Betriebswirt Hessel-Stahl nur „tiefstes Mittelalter“ zu erblicken.

Es ist für ihn ausgemachte Sache, daß Jahn seinen Konzern jetzt nur deshalb entflechten und in eine Reihe selbständiger Gesellschaften aufteilen will, um der Mitbestimmung zu entgehen. Dadurch, daß Jahn die deutschen Gaststätten nicht mehr an die bisherige Stammfirma Wienerwald GmbH binde, sondern an vier regionale Gesellschaften, deren Kapital wieder direkt von einer Holding im schweizerischen Feusisberg gehalten wird, und dadurch, daß er den größten Teil der über 300 deutschen Wienerwälder per „Franchising“-System an selbständige Wirte abgebe, komme Jahn mit seiner eigenen Belegschaft (gegenwärtig in der Bundesrepublik rund 5000) weit unter die für die Mitbestimmung festgelegte Beschäftigtenzahl von „in der Regel“ 2000 Arbeitnehmern.

Inzwischen zerbrechen sich die Gewerkschafts-Juristen der NGG-Zentrale in Hamburg zwar den Kopf darüber, „wie man das doch noch einfangen kann“ (Hessel-Stahl). Aber groß sind die Hoffnungen wohl nicht, daß man Jahn davon abhalten kann, der Mitbestimmung ein – durchaus legales – Schnippchen zu schlagen. Die Gewerkschaft kreidet ihm dabei besonders an, daß „er nicht den Mut hat, öffentlich zu sagen, daß er nur der Mitbestimmung entgehen will“.

Der solchermaßen attackierte Hendl-Millionär schießt nicht weniger scharf zurück. Das Eingeständnis der Gewerkschaft, daß sie bisher eine tarifvertragliche Regelung für alle Wienerwald-Betriebe im Bundesgebiet nicht habe durchsetzen können, weil ihr „die Unterstützung fast aller im Konzern Beschäftigten gefehlt“ hat, wertet er als „Armutserklärung“: „Die haben die ganze Zeit geschlafen. Jetzt lesen sie in den Zeitungen, was wir vorhaben, und nun sehen sie ihre Felle wegschwimmen.“