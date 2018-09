Inhalt Seite 1 — Milliardär auf Staatskosten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Paris, im November

Läge Paris im Morgenland, wäre es wie ein Märchen aus 1001 Nacht: Die Geschichte von dem geheimnisvollen Mann, der mit fliegenden Teppichen handelte und dabei so reich wurde, daß keiner mehr wagte, ihm seine seltsamen Geschäftsmethoden anzukreiden. Doch in Paris geht es um Flugzeuge und um Milliarden, die damit verdient wurden, geht es um einen Skandal. Die Handlung klingt phantastisch, ist aber wahr. Ihre Hauptfigur: Marcel Dassault, 84 Jahre alt, Flugzeugbauer, Abgeordneter, Chefredakteur, Ex-Bankier, Immobilienspezialist, Wahlfinanzier und manches andere mehr. Vor allem aber eine Figur des öffentlichen Lebens, die weitgehend Denkmalschutz genießt.

Ausgerechnet ein sonst braver Buchhalter namens Hervé de Vathaire wagte es, den scheinbar über jeden Verdacht erhabenen alten Herrn in ein schiefes Licht zu rücken. Er warf ihm Betrug und Steuerhinterziehung in Höhe von 1,5 Milliarden Francs vor und präsentierte detaillierte Unterlagen zum Beweis seiner Beschuldigungen. Vorher hatte er allerdings acht Millionen Francs vom Privatkonto seines Dienstherrn abgehoben und war damit verschwunden. Spätestens an diesem Punkt wird die Geschichte mysteriös. Denn der angeschuldigte Dassault hatte nichts Eiligeres zu tun, als vor den Fernsehkameras die schwierigen familiären Verhältnisse seines Mitarbeiters zu erläutern, ihm mitfühlend den Millionenklau zu vergeben und eine von einem eifrigen Adlatus bereits eingereichte Klage milde lächelnd zurückzuziehen.

Hatte das soziale Herz des alten Patriarchen gesiegt? In den Zeitungen las man’s anders. Da wurde zum Beispiel vermutet, der ungetreue Buchhalter habe nur deswegen mit zwei Koffern voller Banknoten verschwinden können, weil auch Dassault den Scheck unterschrieben hatte. Ein Dementi blieb aus. Vermutlich war dies auch nicht die erste Transaktion dieser Art, sonst hätte der Filialleiter der Bank nicht de Vathaire zum Abschied vertraut die Hand gedrückt. Da Dassault einige Firmen in der Schweiz besitzt, lag der Verdacht nahe, daß dort Geschäftsfreunde bedacht werden sollten, deren Name, besser nicht auf Überweisungen steht.

Die Affäre Vathaire wurde schnell zur Affäre Dassault. So ganz ernst schien es der Vater der Mirage-Jäger mit der Abgrenzung zwischen Privat- und Geschäftskonten nie genommen. haben. Er betreibt zudem neben seinem Flugzeugunternehmen eine stattliche Reihe anderer Firmen, die nie einen Geschäftsbericht veröffentlicht haben. Kurioserweise ist er aus der Firmenhierarchie völlig verschwunden und trägt nur den bescheidenden Titel eines „beratenden Ingenieurs“. Seine 50-Millionen-Francs-Villa, eine Nachbildung des Versailler Trianon, finanzierte er aus Firmengeldern. Die großzügigen Spenden für seinen Wahlkreis (Schwimmbad, Stadion, Tennisplätze), die Wahlkampffinanzierung für seinen Zögling Jacques Chirac, die kostenlose Verteilung seiner eigenen Presse-Erzeugnisse – all diese Millionen verdiente er mit seinen Flugzeugen.

Langsam ging den Franzosen auf, daß sich hinter der Kriminalstory eine Staatsaffäre verbarg, in deren Mittelpunkt Steuergelder stehen, auch wenn sich der Vorwurf der Steuerhinterziehung nicht bestätigen sollte. Denn Dassault verkauft seine Überschall-schnellen Vögel nicht nur ins Ausland, sondern vornehmlich an die französischen Streitkräfte. Er lebt also von öffentlichen Mitteln – und das nicht schlecht. Dabei läßt er sich nicht nur seine Militärmaschinen gut bezahlen, auch die Entwicklungskosten für zivile wie militärische Modelle werden zum größten Teil aus dem Staatshaushalt finanziert. Ein Beispiel unter vielen: Die Mercure, ein lediglich in zehn Exemplaren produziertes Passagierflugzeug, kostete den Steuerzahler 503 Millionen Francs. Diese Kredite sind vom 45. Exemplar an zurückzuzahlen. Da aber diese Seriennummer mit Sicherheit nicht erreicht wird, ist Dassault schon jetzt jede. Rückzahlungspflicht los – trotz eines Reingewinns von 104 Millionen Francs im letzten Jahr.