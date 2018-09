Dem Sinnlosen noch einen Sinn abzugewinnen, wenngleich in einer geradezu letzten, verzweifelten Anstrengung, mag dem Frommen, Gottesfürchtigen anstehen. Ein Beispiel dafür, das freilich den Andersdenkenden kaum zu überzeugen vermag, liefert der Altbischof Ernst Hornig mit seinem Erlebnisbericht über die letzten Monate in der „Festung“ Breslau. Ein tapferer Pfarrer, der nicht aufgab in jenen Augenblicken des Schreckens und Leidens, die nicht vergehen wollten; ein Mann der Bekennenden Kirche, der dem Festungskommandanten couragiert gegenübertrat und ihm riet, dem Furchtbaren doch ein Ende zu machen und die Trümmerstadt den Russen zu übergeben.

Kein beschönigender Bericht demnach, der nach dreißig Jahren von einem, der davongekommen war, vorgelegt wird. Aber doch ein Bericht, wie aus einer anderen Welt, in dem viel von zerstörten Kirchen, mühsamer Schwesternarbeit, aufopfernder Seelsorge die Rede ist, seltener von dem Schicksal der Menschen, dem Wahnsinn der Durchhaltepolitik, dem Verbrechen, diese Stadt der Vernichtung preiszugeben.

Ernst Hornig: „Breslau 1945. Erlebnisse in der eingeschlossenen Stadt“; Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, München, 1975; 272 S., 20,– DM. Ein anderer Berichterstatter über das Sterben in Breslau, Hugo Hartung, gibt dazu in seinen neuaufgelegten Aufzeichnungen genauere Auskunft: menschlicher, direkter. Hartung, damals Chefdramaturg in Breslau und Soldat, der nach der Verfügung des schließlich rechtzeitig geflüchteten Gauleiters Hanke „bis zum letzten Blutstropfen“ kämpfen sollte, stand im Graben, erfuhr den Untergang ohne Distanz, persönlicher als Hornig.

Hugo Hartung: „Schlesien 1944/45“; Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1976; 158 S., 5,80 DM.

Wo schon das, was in diesen beiden Breslau-Memoiren mitgeteilt wird, die Sinnlosigkeit eines Kampfes belegt – machen da nach so langer Zeit die Bücher noch selber einen Sinn? Lohnt es sich auch für jene, die nicht dabeigewesen waren, die nicht in dieser Stadt gelebt hatten, davon zu hören? Oder werden durch solche Erinnerungen nur wieder Besinnungen geweckt, die besinnungslos machen? Wenn sie nicht bloß Denkmäler menschlicher Tapferkeit und Ausdauer sind, sondern auch Warntafeln vor Abgründen – dann gehören sie zu unserer Geschichtsschreibung.

-nn