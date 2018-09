Von Elmar Pieroth

Den Themen des zurückliegenden Wahlkampfes scheint es ähnlich zu ergehen wie in früheren Jahren: Wenige Wochen nach der Entscheidung beherrscht wieder Normalität die Szene. Die grundlegenden Alternativen, die die Auseinandersetzungen charakterisierten, werden wieder verdrängt. Daß der Stil der Auseinandersetzungen zwischen den Parteien sich normalisiert, ist sicherlich wünschenswert und im Interesse unserer Demokratie. In der Sache jedoch werden uns diese grundsätzlichen Fragen noch lange beschäftigen, ob wir es wollen oder nicht:

Einmal, weil der Problemstau in vielen Bereichen der Politik sehr groß ist. Die Investitionskrise der Wirtschaft, die Sanierung der öffentlichen Haushalte, das Unbehagen an einer zunehmenden Bürokratisierung von Staat und Gesellschaft, die Gefährdung des Netzes der sozialen Sicherung, die Fragen nach den Zukunftschancen insbesondere der Jugend – all diese Probleme lassen sich nicht durch einen Federstrich oder durch einmalige politische Entscheidungen lösen.

Zum anderen, weil es entscheidend ist, wie die anstehenden Probleme angegangen werden. Mit ihrer Kernaussage: „Die Freiheit wählen“ hat die Union im Wahlkampf eindeutig Stellung bezogen und sozialistische Lösungsvorstellungen abgelehnt. Durch diesen Slogan hat sie sich aber auch selbst herausgefordert. Sie muß jetzt ihr Leitbild von einer freien Gesellschaft in die Parlamentsarbeit umsetzen und der Freiheit im Alltag ein Profil geben.

Grundsätzlich stehen in der politischen Auseinandersetzung zwei konträre Ansätze zur Diskussion: Entweder der Versuch einer freiheitlichen Bewältigung der Probleme, der auf die schöpferische Kraft, den Leistungswillen, die Leistungsbereitschaft und die Kompetenz der einzelnen baut. Oder der Ansatz, der in erster Linie vom Staat die Problemlösung erwartet. Daraus ergeben sich höchst unterschiedliche politische Konsequenzen:

Im Orientierungsrahmen ’85 weist die SPD dem Staat die Aufgabe zu, „Träger der Modernisierung“ von Wirtschaft und Gesellschaft zu sein. Bei diesem Lösungsweg ist die Politik gezwungen, immer mehr Kompetenzen staatlich zu zentralisieren, immer mehr bürokratisch und lenkend auf die Gesellschaft einzuwirken. Fortschritt wird befohlen. Die Absicht ist gut, aber das Ergebnis nicht, weil Menschen unter Zwang weniger leisten als aus eigener Motivation.

Wird dagegen der andere ordnungspolitische Ansatz verfolgt, so wird versucht, die schöpferischen Kräfte der einzelnen dadurch zu wecken, daß Erfolge ihm auch persönlich zugerechnet werden. Der Erfolg zeigt sich daran, wie die jeweiligen Produkte vom Markt, also von der Allgemeinheit angenommen werden. Fortschritt ergibt sich aus der Kombination zweier Entscheidungen: Aus der individuellen Initiative und der Zustimmung vieler. Bei diesem ordnungspolitischen Weg werden Entscheidungskompetenz und Verantwortung dezentralisiert. Dahinter steht das Leitbild der kreativen Gesellschaft. Im Mittelpunkt dieses Leitbildes steht die Selbständigkeit. Das Ergebnis nutzt allen: Der einzelne hat Freude an seinem Beruf, die Gesamtheit ist besser versorgt. Schöpferische Einfälle kommen eben eher von den einzelnen und kleinen Gruppen, als vom Staat oder Großorganisationen.