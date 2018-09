Das tägliche Leben in sechzig Bildern

Von Frieda Grafe

Glücklicherweise klingen die Dialoge im Film ganz literarisch, und entsprechend wirken seine Bilder gebaut, weggerückt und zuweilen arretiert. „So redet man nicht zu der Frau des Geschäftsmannes, in dessen Bücherman tagtäglich hineinblicken kann“, das muß eine Filmschauspielerin erst einmal über die Lippen bekommen, und daß es mit etwas Mühe kommt, macht hellhörig. Was eine Vertrauensstellung nicht alles mit sich bringt: der Commis, der Gehilfe als Mitbenutzer. Es bewegt sich ein Schatten von Indiskretion durch den Satz, der über eine gewisse Blöße bis zur Obszönität reicht. Nein, so etwas hört der Kinokonsument nicht alle Tage.

Robert Walsers Roman von der Jahrhundertwende, für Filmer war er wirklich ein privilegierter Gegenstand. Man weiß von Walser, daß er ins Kino ging. Sein Schreiben zeigt deutlich die Mutation, die die Bilder der Literatur durchmachten, als die Realität photographisch reproduzierbar wurde.

Walsers Sätze wurden für den Film nicht verändert; es gibt Zusätze von Koerfer und seinem Drehbuchautor Feldhausen. Die Bilder des Films, die man sieht, wenn man das Geschriebene hört, verdoppeln nichts. Das Optische, der Blick hebt neben dem Inhalt der Sätze den Gestus des Schreibens in die Wahrnehmung. Das Kratzen der Feder, die auf dem Papier ihre Spuren hinterließ.

Wozu taugen Gehülfen-Augen?

Vor Walsers Gehülfen machten Flaubert mit seinen Kopisten Bouvard und Pécuchet, Herman Melville mit seinem störrisch aufsässigen Schreiber Bartleby, einem passiven Revolutionär, eine Figur literaturfähig, deren Auftauchen zweifellos, zusammenhängt mit dem Schock, den die Erfindung der Photographie den schreibenden Erfindern versetzte. Walsers Commis schreibt nicht nur seinem Chef, dem Erfinder und Ingenieur Tobler, die Briefe, er ist in dessen Ein-Mann-Unternehmen, das in der herrschaftlichen Gründerjahrevilla mit untergebracht ist, nicht ohne gewisse Neigung und auch mit Befriedigung Mädchen für alles. Die Dinge haben sich entwickelt seit der Jahrhundertmitte. Bärenswil ist nicht New York. Der Unternehmer, in dessen Diensten der Gehülfe Joseph Marti steht, ist nur noch die Inszenierung von etwas, das er sein möchte, ein Abklatsch von einem Kapitalisten, einem Erfinder, einem Hausherrn. Eine Geschichte geht zu Ende, in der kleinen langsameren Schweiz etwas später als anderswo. Wenn die Zeit langsam stehen bleibt, läßt sie sich in aller Ruhe betrachten.