Von Jean Améry

Vor rund zwanzig Jahren erschien in Frankreich die denkwürdige Schrift „Pourquoi des Philosophes?“ von Jean-François Revel, ein vehementes Pamphlet gegen das, was der Autor als leeres Gerede der bestallten philosophischen Universitätslehrer verstand. Nun haben wir im Deutschen ein ähnliches Werk, weniger furios, vielleicht auch nicht so brillant wie Revels Streitschrift, dafür gründlicher, auch toleranter. Im Vorwort zu den zwölf Kapiteln seiner Betrachtungen eines Unphilosophischen schreibt der Verfasser: „Das Mißvergnügen an der Philosophie wächst. Die institutionalisierten Denkspiele, die heute unter ihrem Namen getrieben werden, stoßen auf begründete Verständnislosigkeit und Skepsis... Der Überdruß an den wortreichen Versicherungen dieser Lehre von der Weisheit... vermag auch nicht mehr durch die Besinnung auf ihre bewegte, ideenreiche Geschichte gemindert zu werden. Denn der Verdacht verstärkt sich, daß man einem Mythos aufgesessen ist, der zu vieles verhieß.“

Das Werk, aus dem dieses Zitat stammt –

Willy Hochkeppel: „Mythos Philosophie“; Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1976; 190 S., 23,– DM

ist, dies sei gleich vorweggenommen, Frucht der Überlegungen eines außerhalb des akademischen Betriebs stehenden, freien, kenntnisreichen und umsichtigen Denkers, der zudem die seltene Gabe hat, den schwierigen Gegenstand, den er sich wählte, in gemeinverständlicher, erfrischend jargonfreier Sprache darzulegen, eines Positivisten im weiteren (und wohl auch engeren) Sinne des Wortes, der sich nicht bange machen läßt von den würdig geblähten Wortgebilden, die jedem vernünftigen Leser philosophischer Bücher seit Jahr und Tag ein Ärgernis sind.

Einst Königin, jetzt nicht mal Magd

Der Autor überblickt vor allem Deutschland und die angelsächsischen Länder; Frankreich, von dem doch seit dreißig Jahren so wichtige Impulse ausgingen (Sartres Existentialismus, Strukturalismus, anarchistische Anthropologie), wird ein wenig stiefmütterlich behandelt. Doch ist Hochkeppels Buch so gescheit und informativ (ich denke an die wiederholten Erwähnungen des „philosophischen Dadaismus“ Paul Feyerabends oder die Hinweise auf den keineswegs „überwundenen“ Carnap), daß es Beckmesserei wäre, dem Autor vorzuhalten, er erzähle uns zu wenig über Michel Foucault oder Edgar Morin.