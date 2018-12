Inhalt Seite 1 — Die Krankheit an Gott Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Krieger

Seltsam, seltsam – keiner von den Predigern hat je Verdacht geschöpft, daß vielleicht nicht mit uns, sondern mit dir etwas nicht stimmt, wenn du vor lauter Menschenliebe deinen Sohn schlachten lassen mußtest. Und uns gibst du ihn dann zu trinken und zu essen, wie es heißt, zur Versöhnung.“ Was frommen Ohren blasphemisch klingen mag, ist nicht Lästerung eines aufgeklärten Spötters, sondern Notwehr eines Verletzten, dem sich die „Gottessäure“ ins Fleisch geätzt hat. Nach mehreren Psychotherapien, in denen die „Gottesvergiftung“ unerkannt blieb, weil die Elternfiguren die weitaus ungeheuerlichere Person“ verdeckten, kehrt Tilmann Moser, inzwischen selber Psychoanalytiker und Therapeut, noch einmal zurück zu dem Gott seiner Kindheit, den er längst abgetan glaubte und den er doch hoch gegenwärtig fühlt in seiner seelischen Struktur als Quelle des Selbstzweifels, ja psychosomatischer Symptome: „Ich hielt dich für verwest, bis ich erkannte, daß du als Krankheit in mir weiterlebst.“ Im Morgengrauen, ehe die ersten Patienten kommen, hält er Abrechnung mit diesem Gott, der sich aus Selbsthaß und Strafängsten nährte – kein eifernder Voltaire, kein bedächtig fromme Illusionen auflösender Sozialphilosoph auf den Spuren Freuds, sondern ein zorniger und im Zorn wortmächtiger Hiob.

Wird hier eine neue Neurosenform entdeckt und beschrieben, von der die Lehrbücher noch nichts wissen? Müssen wir das klassische „ödipale“ Dreieck Mama-Papa-Kind erweitern zu einer Viererkonstellation, in der „Gott“ als selbständiger pathogener Faktor wirkt? Oder handelt es sich bei diesem „Gott“, den Moser als „personifizierte Lebensfeindlichkeit“ und als „Konkursverwalter der mißlingenden Menschlichkeit“ apostrophiert, um ungenügend analysierte Aspekte der Eltern-Imagines und, insofern die Eltern nur weitergeben, was aus tieferen Traditionshintergründen kommt, um psychische Sedimente gesellschaftlichen Repression in einer spezifisch eingefärbten religiösen Subkultur?

Um solche Fragen geht es zunächst so wenig wie um einen generellen Zusammenhang von Gottesglaube und Neurose oder gar theologische Abgrenzung eines „falschen“ Gottesbegriffs von einem wie immer gearteten „richtigen“. Moser hat ein entschieden subjektives Buch geschrieben. Er bewältigt ein Stück psychischer Realität – nicht indem er diese Realität interpretiert, sondern indem er sich ihr stellt. Er redet nicht über den Gott, der seine „schlimmste Kinderkrankheit“ war und seine Seele vergiftet hat, sondern er redet ihn an: „Ich kann erst frei sein, wenn ich es ganz ertragen kann, von dir nicht geliebt zu werden, selbst wenn es dich gar nicht gibt.“ Ob es ihn gibt oder nicht, diesen Gott – um ihn loszuwerden, nimmt Moser ihn noch einmal „so fürchterlich real“, wie er für das wehrlose Kind gewesen ist. Er löst eine Projektion auf, indem er sie noch einmal bewußt durchlebt.

Was ist dieses Gottesgift, das sich so tief in die kindliche Seele eingefressen hat, daß der erwachsene Mann, der den „Betrug“ längst durchschaute und Gott „links liegen ließ“, es nach mehrmals dreißig Jahren, noch immer nicht ausgeschieden hat? Es ist das Gefühl einer unentrinnbaren existentiellen Schuld, des Verworfenseins vor dem allesdurchdringenden Blick des göttlichen Richterauges, dem nichts verborgen bleibt, vor dem der kleine Tilmann „sich elend fühlt, weil du einem lauernd und ohne Pausen des Erbarmens zusiehst und zuhörst und mit Gedankenlesen beschäftigt bist“. Je mehr die Angst wächst vor diesem strafenden Gott, der nie zufriedenzustellen ist, desto größer wird seine Macht.

Das ist nur möglich, wo elterliche Zuwendung an Vorbehalte geknüpft ist; in dem strenggläubigen protestantischen Milieu aber, in dem Moser aufwuchs, war menschliche Intimität nicht anders erfahrbar als „gottesverseucht“, als „Verweisung auf etwas großartig Unwirkliches“. Gott wurde „Zugang zu sonst Unzulänglichem“ und damit unentbehrlich; er wurde als „immer verfügbarer Ersatz fürs fehlende Menschliche“ angeboten und verhinderte damit das Menschliche, indem er es in die Irrealität verwies. Er war der Tröster für seelische Entbehrungen in einer kontaktgestörten, menschlichen Umwelt, aber ein Tröster, der seine Tröstungen verweigerte und auch dies noch als Schuld erleben ließ, denn die Unmöglichkeit, seine Nähe wirklich zu spüren, wurde zum Zeichen der Verworfenheit.

„Du hast mir so gründlich die Gewißheit geraubt, mich jemals in Ordnung fühlen zu dürfen, mich mit mir aussöhnen, mich o. k. finden zu. können.“ Die Ausgeburt sozialer Ohnmacht zerstört aber nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern auch die Möglichkeit zwischenmenschlicher Begegnung: „Ich habe versucht, dich durch Menschen zu ersetzen, aber was waren sie schon neben deinem Bild? Alle waren sie von vornherein entwertet, weil ich deine abenteuerlich aufgeblähte Gestalt in mir trug, die Summe der Lügen über dich und das, was du an Freude und Geborgenheit hättest, gewähren können.“ Tückischer noch wird die Fähigkeit, Zuneigung zu empfangen, untergraben: „Genaugenommen war ich jahrelang auf eine zynisch-bittere Weise gerührt, wenn sich die Zuneigung einer Frau deinem göttlichen Wissen um meine Wertlosigkeit entgegenstellen wollte.... Fing jemand an, mich zu mögen, lieferte er mir nichts anderes als den Beweis seinerWertlosigkeit.“