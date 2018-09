Die Kritik von etwa hundert Intellektuellen verwirrt das SED-Politbüro

Von Joachim Nawrocki

Berlin, im November

Dreieinhalb volle Druckseiten hat das SED-Blatt Neues Deutschland bisher für Ergebenheitsadressen von Künstlern, Schauspielern und Werktätigen geopfert. Darunter sind auch Erklärungen von durchaus zweifelhaftem Wert: die strikt neutrale Haltung der Schriftstellerin Anna Seghers; des Bildhauers Fritz Cremer zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, einen halben wieder vor; die sophistische Stellungnahme des Komponisten Gerhard Rosenfeld, der sich – genau gelesen – nicht von Biermann, sondern vom Bericht des Neuen Deutschland über Biermanns Verhalten distanziert. Dieser publizistische Aufwand zeigt, daß in der DDR längst nicht mehr der Fall Biermann zur Debatte steht, den die SED-Führung mit einer kurzen Mittellung über die Ausbürgerung und einem längeren Artikel über die angeblichen Gründe erledigen wollte.

Die teils freiwilligen, teils sicherlich auch bestellten Pamphlete, die Mobilisierung des Staatssicherheitsdienstes, Verhaftungen und Festnahm men, die Isolierung des Regimekritikers Robert Havemann, die Abschaltung von Telephonen – all dies gilt nicht mehr Wolf Biermann, sondern der unerhörten Tatsache, daß etwa hundert Intellektuelle der DDR es gewagt haben, eine Entscheidung der Regierung zu kritisieren, als sie sich gegen die Maßregelung eines Intellektuellen aussprachen, mit dessen Meinung sie durchaus nicht alle übereinstimmen. Damit hatte die Parteiführung nicht gerechnet. Die gemäßigteren Parteiführer mögen erkannt haben, daß die Ausbürgerung Biermanns ein schlimmer Fehler war. Wieder einmal haben sie die Stimmung im Lande falsch eingeschätzt. Die Scharfmacher im Politbüro aber werden in der jüngsten Entwicklung den Beweis dafür sehen, daß die Staatsmacht eher zu spät als zu früh durchgegriffen hat.

Nach der Protestaktion eines Teils ihrer künstlerischen Elite ist die DDR nicht mehr das, was sie vor zehn Tagen noch gewesen ist. Außerordentliches ist geschehen, und niemand weiß, wie es weitergehen wird. Die Meinungen sind seltsam ambivalent. Parallelen werden gezogen: Als vor einem guten Dutzend Jahren das Neue ökonomische System eingeführt wurde, also in einer ähnlich schwierigen wirtschaftlichen Lage wie heute, ging den ökonomischen Experimenten eine kulturpolitische Verhärtung voraus. Der Prager Frühling hatte in der DDR eine ähnliche Wirkung wie derzeit die Konferenz der kommunistischen Parteien Europas, die Mitte des Jahres in Ost-Berlin stattfand: Der demokratische Sozialismus, für den Alexander Dubček 1968 und Georges Marchais 1976 eintraten, ist gerade für Intellektuelle allemal attraktiver als das verknöcherte Weltbild der Altgenossen im SED-Politbüro. Die Stille im Land, in der auch das leiseste Knistern im Gebälk überdeutlich zu hören ist, läßt manchen Beobachter sogar auf den Juniaufstand von 1953 zurückblicken. ...

Verödet die kulturelle Landschaft?