Die großen französischen Skistationen „aus der Retorte“ sind zu einer Art Qualitätsbegriff geworden. An ihrem Standard wird nicht selten gemessen, was sonst in den Alpen Anspruch auf Perfektion, Fortschrittlichkeit und internationales Niveau geltend macht. Auch viele deutsche Skifans erwarten Superlative von Flaine, Tignes oder Les Menuires und – durch deren Image bedingt – eigentlich von allen französischen Skiorten. Leute, die weniger fest auf ihren Skiern stehen oder die es überhaupt gern zwei Nummern kleiner gehabt hätten, fühlten sich dagegen in den französischen Alpen deplaziert.

Das soll sich nun ändern. Eine Reihe von Wintersportplätzen in Savoyen hat sich zum Interessenverband SVS (Stations Villages Savoie) zusammengeschlossen, um eine andere Zielgruppe anzusprechen als die der standfesten Skikönner. Zum Verband gehören die Orte Les Carroz d’Aräches, Châtel, Combloux, Les Contamines Montjoie, Les Gets, Le Grand Bornand, Samoëns, Bellecombe, Pralognan und Volloire. Ihnen allen ist gemeinsam, daß sie mehr „Dorf“ als „Station“ sind, daß sie eine überdurchschnittlich große Kapazität an Chalets und Ferienwohnungen haben und daß der Durchschnittsfahrer keine Komplexe gegenüber den Skiassen zu haben braucht, denn die trifft er hier in der Regel nicht an.

Dagegen wird es Dorf-Romantiker wahrscheinlich freuen, daß in Grand Bornand zum Beispiel an die 3000 Kühe gezählt werden (eine Kuh in Flaine wäre eine Sensation). Auch ohne die vorhandenen Rindviecher – Combloux hat nur 700 davon – wird der im Kern dörfliche Charakter der SVS-Orte augenscheinlich: So findet man überall schöne alte Bauernhöfe und trifft Menschen, denen man ansieht, daß sie hier zu Hause sind – eben auch dann noch, wenn der Pistenzauber sich unter den Strahlen der Frühlingssonne aufgelöst hat.

„Kuhdörfer“ wird man die SVS-Orte trotzdem nicht nennen dürfen. Der Komfort ihrer Hotels und Apartments entspricht ebenso den offiziellen Normen des französischen Staatssekretariats für Tourismus wie die übrige Infrastruktur. Das Angebot für ein Publikum, das nicht ausschließlich auf das Pistenvergnügen fixiert ist, zeigt mehr Farbe und Abwechslung als das mancher SuperStationen. Die Langlauf- und Wandermöglichkeiten sind in der Regel gut.

Selbst Pistenfahrer brauchen ihre Erwartungen nicht zu niedrig zu schrauben. Zusammen bieten sich zehn Stationen mit über 150 Bergbahnen und Liften an. Dem Vergleich mit allen bayerischen und vielen österreichischen Wintersportplätzen halten die meisten von ihnen allemal stand. Dabei ist schließlich auch das regionale Umfeld zu berücksichtigen. Les Gets zum Beispiel, allein schon mit 25 Aufstiegshilfen ausgestattet, hat Anschluß an Morzine, Avoriaz und das große Skirevier der „Portes de Soleil“, das bis in die Schweiz hinübergreift. Von Combloux aus ist man ebenso schnell in Megève wie in St. Gervais, auch nach Chamonix ist es nicht weit. Von Grand Bornand endlich sind es nur sechs Kilometer bis nach La Clusaz; bald wird es hier auch eine direkte Lifeverbindung geben.

Allerdings: Während sich etwa Meribel oder Val d’Isère schon einigermaßen auf den starken Zustrom deutscher Skifahrer eingerichtet haben (ein paar deutschsprachige Angestellte im Verkehrsbüro und Skilehrer soll es tatsächlich geben), muß der Gast aus der Bundesrepublik sich darauf gefaßt machen, daß er in den SVS-Orten sozusagen nur als Quantité négligeable, also als Minderheit, auftreten kann. Fast alle Franzosen sind ja der Ansicht, daß ausländische Urlaubsgäste in ihrem Lande die einzigartige Chance haben, französische Sprachkultur und Lebensweise an der Quelle kennenzulernen und sich anzueignen. Dazu gehört wohl auch der Verzicht auf abendliche Unterhaltung außerhalb lärmender Diskotheken. Selbst die Suche nach einer „gemütlichen“ Weinstube wird fast überall in Resignation enden.

Das Preisniveau ist in den SVS-Orten ausgeglichen. Für die Vollpension zahlt man zwischen 35 und 60 Mark, wobei man nicht versäumen sollte, sich nach den französischen Zwischensaisonzeiten (die von Ort zu Ort unterschiedlich sein können) zu richten. In diesen Zeiten werden auch vorteilhafte Pauschalarrangements angeboten. Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahr werden durch die günstigeren Wechselkurse aufgefangen, manchmal sogar mehr als das. Auskunft und Prospekte in deutscher Sprache verschickt das Französische Verkehrsbüro, Postfach 2927, 6000 Frankfurt am Main.

Hans Eckart Rübesamen