Druck auf Intellektuelle

Bisher hat die Tschechoslowakei entgegen der sonstigen Übung, dem sowjetischen Vorbild nachzueifern, mißliebige Intellektuelle nicht aus dem Lande gesperrt. Im Gegenteil. Sie hat die im Lande verbliebenen Intellektuellen des Prager Frühlings von wenigen Ausnahmen, abgesehen, nicht in den Westen reisen lassen. Ändert sich das bald? Wird denen, die eventuell eine Ausreisegenehmigung bekommen, ähnliches widerfahren wie dem DDR-Sänger Wolf Biermann? Es muß jedenfalls als drohendes Zeichen verstanden werden, daß das tschechoslowakische Fernsehen vor kurzem den Dramatiker und Schriftsteller Pavel Kohout beschuldigt hat, sein Land und das System angegriffen zu haben. Kohout hätte in einer Erklärung zu behaupten gewagt, das Regime betreibe gegenüber den kritischen Intellektuellen eine „Apartheidpolitik“. Daß sich der Druck auf Kohout verstärken könnte, muß man aus einer Formulierung des Fernsehkommentators schließen, der gesagt hatte: „Kohout lebt noch ungestört hier.“ Das „noch“ gibt ebenso zu denken, wie der Doppelsinn des Wortes „ungestört“ ein Überfall auf Frantisek Kriege! und seine Frau gibt ebenso zu denken wie vor Monaten eine körperliche Attacke auf den ehemaligen Außenminister Hajek.

Eigentor

Nach über 350 Toten, Hunderten von Verhafteten und fast täglichen Razzien in den Schulen von Soweto, sucht die südafrikanische Regierung nun auf einem weiteren Gebiet möglichen Rassenunruhen zuvorzukommen. Jüngstes Ziel ihrer Aktionen sind die schwarzen Gewerkschaften, die zwar nicht verboten sind, jedoch--kein Mitspracherecht bei tariflichen Auseinandersetzungen haben. In den anerkannten weißen Gewerkschaften dagegen werden die Belange der schwarzen Beschäftigten (71 Prozent aller in Südafrika arbeitenden Personen) nicht vertreten. In der vergangenen Woche sind fünfzehn schwarze Gewerkschaftsführer und die drei weißen Organisatoren des Johannesburger Urban Training Program , der Universitätsdozent Loet Douwes-Dekker und die Projekt-Sekretäre Eric und Jean Tyacke „gebannt“ worden. Das bedeutet, sie werden, wie über 100 weitere Gebannte, für mindestens fünf Jahre in isoliert gelegene Orte ausgewiesen, dürfen jeweils nur mit einer Person zusammentreffen und das Haus nur zu bestimmten Stunden verlassen. Das Johannesburger Trainings-Center war das einzige seiner Art, das Schwarze für eine spätere Gewerkschaftstätigkeit ausbildete. Offensichtlich erinnern sich die weißen Politiker in Pretoria nicht mehr daran, daß sie noch vor gar nicht so langer Zeit die Portugiesen kritisierten, weil sie in ihren Kolonien die Schwarzen in keiner Weise für eine verantwortliche Tätigkeit vorbereiteten.

Keine Ehrung für Kennedy

Zum erstenmal seit seiner Ermordung vor 13 Jahren hat die Stadt, in der er getötet wurde, nicht offiziell John F. Kennedys gedacht. Dallas in Texas ließ die gewohnte Gedenkstunde am 22. November in diesem Jahr wegen Mangel an Beteiligung ausfallen. In den letzten Jahren hatten sich am Kennedy-Denkmal stets mehr Organisatoren als Bürger eingefunden.