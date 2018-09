Die europäischen Chemiefaserhersteller haben es nicht leicht: Ihre Produktionskapazitäten sind zu groß, Naturfasern wie die Baumwolle erleben ein überraschendes Comeback, und zu allem Unglück drängt von draußen auch noch Niedrigpreis wäre über die Grenze. Allein die deutschen Faserfabriken erlitten deshalb im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von vier Milliarden Mark einen Verlust von rund einer Milliarde. Das halten auf die Dauer auch die größten Konzerne nicht durch.

In dieser schwierigen Lage hat sich das Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS) auf ein erprobtes Rezept besonnen: Um „die zersetzende Wirkung der Importe“ zu beseitigen, fordert die internationale Chemiefaservereinigung „auf Sicht eine Revision der GATT-Regeln“. Und damit die Forderung nach staatlichem Einfuhrschutz in Brüssel und anderswo auch Eindruck mache, fügt CIRFS gleich auch die Warnung bei, andernfalls drohe der westeuropäischen Textil- und Bekleidungsindustrie „in den kommenden zehn Jahren ein Verlust von 1,5 Millionen Arbeitsplätzen“. Solche Hinweise verfehlen heute angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Europa nie ihre Wirkung.

Mit Protektionismus, so bequem er auch sein mag, lassen sich indessen die Probleme der Branche nicht lösen. Nur die Roßkur eines Kapazitätsabbaus kann ihr wirklich helfen. Bis dahin scheint es freilich weit: Ungeachtet aller Preiseinbrüche und Absatzschwierigkeiten erhöhten die europäischen Chemiefaserfabriken allein seit 1972 ihre jährliche Produktionskapazität um fast fünfzig Prozent auf 4,3 Millionen Tonnen. Nicht genug: Bis 1979 sollen es sogar fünf Millionen Jahrestonnen werden. Während beispielsweise der Marktführer Enka Glanzstoff unter< schmerzlichen Wehen und heftigen Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften in Holland und Deutschland ganze Produktionszweige aufgibt, stampfen in Italien zur selben Zeit Staatsunternehmen die gleichen Faserkapazitäten mit kostspieligen Investitionen wieder aus dem Boden. Im Zweifel muß der Steuerzahler dafür grade stehen, xs