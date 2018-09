Von Hans Schueler

Essen‚ im Dezember

Nicht einmal ganz zwei Tage hat die Beweisaufnahme im Prozeß gegen den ehemaligen DDR-Volksarmisten Werner Weinhold vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Essen gedauert. Dabei ging es um Totschlag an zwei Menschen, und Totschlag ist nächst dem Mord die am schwersten wiegende Übeltat, die das Strafgesetzbuch kennt. Zehn Jahre Freiheitsentzug verlangte denn auch der Ankläger dafür in seinem Schlußplädoyer Anfang der Woche.

Nur vier Zeugen wurden vernommen, doch sie waren keine Tatzeugen, ein Schußwaffen-Sachverständiger wurde über die Wirkungsweise der russischen Maschinenpistole Marke Kalaschnikow und über die Identität von daraus abgefeuerten Geschossen gehört. Das Gericht verlas Photokopien von Sterbeurkunden, Obduktionsbefunden, Waffentechnischen Untersuchungsberichten und von einem „Tatortprotokoll“ – alles Papiere, die nicht einmal einen Beglaubigungsvermerk tragen und die schon vor Monaten dem Generalstaatsanwalt in Hamm vom DDR-Generalstaatsanwalt Streit im Zusammenhang mit einem Auslieferungsersuchen gegen Weinhold zugeleitet worden waren.

Der Angeklagte sprach knappe neunzig Minuten lang über sich selber und über seine Tat, kaum einmal unterbrochen, verschont auch von bohrenden Detailfragen, wie sie gemeinhin in Kapitalprozessen üblich sind. Zuweilen hatte es den Anschein, als wären Anklage, Gericht und Verteidigung stillschweigend übereingekommen, den Dingen nicht allzusehr auf den Grund zu gehen, weil man ihn ja doch nicht voll ausloten könnte. Von der Strenge der sogenannten Inquisitionsmaxime jedenfalls blieb wenig zu spüren. Und doch wäre ihre Anwendung um so notwendiger gewesen, da die DDR-Justiz sich strikt weigerte, über die Kopienlieferung hinaus Rechtshilfe zu leisten: Kein Zeuge durfte reisen, kein Aktenstück wurde mehr herausgegeben.

War die Tat des Werner Weinhold, in der sich doch ein Stück tragischen deutschen Schicksals widerzuspiegeln schien, nur ein Akt gemeiner Kriminalität, wie der Ankläger meint? Nur weniges steht fest, und dies wissen wir vom Angeklagten selber: Der junge Wehrpflichtige liebte den Dienst in der Volksarmee nicht, obgleich er für ihn, der schon mit 19 Jahren wegen Bandendiebstahls zu einem Jahr und zehn Monaten Jugendstrafe verurteilt worden war, die Chance zur Rehabilitierung bot. Den Entschluß, zu desertieren und im gleichen Zug die Republik zu verlassen, faßte er nach einem Vorweihnachtsurlaub 1975, als er zu Hause in der Dresdner Wohnung einen anderen Mann bei seiner Frau angetroffen hatte. Weinhold entfernte sich nächtens von seiner nahe der polnischen Grenze stationierten Truppe, in Uniform und mit seiner „Kalaschnikow“ nebst zehn Magazinen zu je dreißig Schuß Munition.

Um zur „Staatsgrenze West“ zu gelangen, stahl er einen Pkw, mit dem er alsbald in eine Polizei-Kontrolle geriet. Er hielt die Volkspolizisten mit der Maschinenpistole in Schach, entkam und wechselte noch zweimal die – wiederum gestohlenen – Wagen, bis er den Grenzbereich nahe dem thüringischen Hildburghausen erreichte. Die letzten Kilometer legte er zu Fuß zurück, bis zu einem unweit des Signalzauns gelegenen Strohschober. In dem verbarg er sich und beobachtete das Geschehen unmittelbar vor dem Todesstreifen.