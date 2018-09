Die Pauschalurlaubspakete der Reiseveranstalter werden zu unterschiedlichen Preisen abgepackt. Nur wer die Tarifchiffren der Ferienkataloge zu entschlüsseln versteht, bekommt seine Flugreise auch zum günstigsten Preis.

Zum kleinen Einmaleins des Prospektlesens gehört, daß man sich im Datengewirr gestaffelter Saisonzeiten, bei Sparterminen und Abflugzuschlägen, Aufschlägen für Einzelzimmer, Balkon oder Meerblick, Kinderermäßigungen wie Kinder-Sonderermäßigungen oder eventuell im Preis enthaltener Extras zurechtfindet.

Der Pauschalreisepreis ist also eine relative Größe: im Vergleich zu Angeboten anderer Veranstalter, im Verhältnis, zur jeweiligen Reisezeit, aber auch in bezug auf die von den Urlaubshändlern oft unterschiedlich gehandhabten Saison-Zu- oder Abschläge.

Selbst in den stärker frequentierten Ferienzeiten kann man billiger fliegen, wenn man zu rechnen versteht. Was bei einem Veranstalter schon unter die Hochsaison fällt, ist beim Konkurrenten manchmal noch ein Billig-Termin.

Ein Beispiel: Das Grandhotel Park in Dubrovnik wird im Winter sowohl von Kaufhof (ITS)als auch von Scharnow angeboten. Der Grundpreis (Reisezeit „A“) ist bei ITS (für 2 Wochen, Flug, Halbpension) mit 538 Mark angegeben. Das gleiche Angebot kostet bei Scharnow nur 442 Mark. Aber: Bei Scharnow gibt es diesen Grundpreis nur bei Abflügen zwischen dem 9. und 30. Januar 1977, bei ITS aber an insgesamt fünf Terminen im Januar/Februar 1977. Und am 13. Februar beispielsweise ist bei Scharnow Reisezeit „C“, das heißt: Zuschläge von 50 Mark pro Woche. Gesamtreisepreis jetzt also 542 Mark. Bei ITS gilt aber der „Sparpreis“: 498 Merk. Und im (hoffentlich) sonnigen März ist bei ITS Reisezeit „A“: 578 Mark, bei Scharnow aber Hochsaison „D“: 602 Mark. Für Alleinreisende ist im ITS-Preis ein Bonbon verpackt: Im Februar bekommt man das Einzelzimmer ohne Zuschlag. Das würde zum Spartermin am 13. Februar gegenüber Scharnow eine Ersparnis von 144 Mark bedeuten.

Wer sparen will, muß also das Koordinatensystem der Tarife verschiedener Veranstalter genau unter die Lupe nehmen. Da ist beispielsweise das Hotel Atalaya in Puerto de la Cruz/Teneriffa. Es wird vom ADAC und von Tigges angeboten. Beide Veranstalter präsentieren fünf unterschiedliche Saisonzeiten zu fünf verschiedenen Preisen (jeweils 2 Wochen mit Vollpension):

ADAC: 1121 Mark / 1211 Mark / 1265 Mark / 1328 Maik / 1466 Mark.