Von Dieter Buhl

Vielleicht hat der Guardian recht, und der moderne Weihnachtsmann läßt sich wirklich so beschreiben: Er trägt texanische Cowboystiefel und einen Zehn-Gallonen-Hut, er besitzt viele Millionen Dollar und herrscht über einen Wald von Öltürmen. Der Fleet Street jedenfalls ist Robert Orville Anderson als eine Art himmlischer Bote erschienen. Wie Santa Claus unverhofft durch den Kamin einschwebt, tauchte plötzlich dieser Ölmagnat aus Amerika auf, um das angesehene Sonntagsblatt Observer vor dem Ruin zu retten.

Im Londoner Zeitungsviertel ist Wunderglaube augenblicklich sehr vonnöten. Viele der dort gedruckten Blätter haben wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am stärksten aber lahmte der Observer. Im Sommer vergangenen Jahres stand die Zeitung, die seit langem der Familie Astor gehörte, vor dem Zusammenbruch. Nachdem die jährlichen Verluste auf über drei Millionen Mark gestiegen und die Auflage auf knapp 700 000 gesunken war, verordnete der Eigentümer David Astor seinem Unternehmen eine Radikalkur. Die Belegschaft wurde um ein Drittel verkleinert. Dennoch blieben die roten Zahlen. In diesem Jahr droht dem Observer wieder ein Verlust von drei bis vier Millionen Mark.

Not kennt kein Gebot. So ist zu erklären, daß bei der Suche nach einem Retter für den Observer weniger Reputation als Zahlungsfähigkeit den Maßstab abgab. Die Hilferufe gingen in alle Richtungen. Der britische Chemiegigant IPC wurde ebenso gefragt wie die Dachorganisation der Gewerkschaften TUC. Zeitweilig galt Rupert Murdoch, der über eine Kette von Regionalzeitungen und Sensationsblättern gebietet, als Favorit unter den möglichen Käufern. Dann wieder machte sich der Neffe Astors inkognito nach Hongkong auf, um dort mit einer Verlegerin zu verhandeln, deren Reichtum vornehmlich auf dem Verkauf der Wundermedizin „Tiger-Balsam“ beruht. Selbst Hilfsangebot und Mitgefühl der libyschen Botschaft in London für „ein Blatt von internationalem Ruf wurden dankbar registriert.

Mit dem Auftritt Bob Andersons nahm das Drama dann doch noch ein erfreuliches Ende. Die Nasen wurden nur kurze Zeit gerümpft. Ein ölboß, der ein Blatt übernimmt, das vor 185 Jahren unter dem Leitmotiv „frei von jedem Vorurteil und Parteieinfluß“ angetreten war? Ausgerechnet ein Amerikaner als Besitzer jener Zeitung, die immer als ein Bollwerk britischer Individualität und angelsächsischen Liberalismus’ gegolten hatte?

Die Verbindung zwischen dem Selfmademan aus Chicago und der anspruchsvollen Sonntagszeitung ist längst nicht so abstrus, wie sie erscheint. Anderson tritt gern in Cowboy-Kleidung auf, aber er gehört gewiß nicht zu den Ölprotzen nach texanischer Art. Trotz seiner Millionen gilt er als überzeugter und tätiger Philantrop, wird er als ein Mensch mit vielen geistigen Interessen gelobt.

„Die Reichen sind anders“, behauptete einst der Schriftsteller F. Scott Fitzgerald. Bei Robert Anderson läßt sich der Satz umkehren: Er ist anders als viele Reiche; Als lebendigen Beweis seines Altruismus führen die Freunde Andersons das Aspen Institut für humanistische Studien an. Die Begegnungsstätte in den Bergen Colorados wurde nach dem Kriege gegründet. Internationale Beachtung fand das Zentrum zum erstenmal im Jahre 1949, als sich dort anläßlich des 200. Geburtstages von Johann Wolfgang Goethe Intellektuelle aus aller Welt mit Albert Schweitzer und Ortega y Gasset an der Spitze trafen, um die Wiedereingliederung Deutschlands in das internationale Geistesleben zu forcieren. Seither hat Aspen nicht nur als Wintersportplatz Berühmtheit erlangt. „Aspen“ ist auch zu einem Begriff für die Bemühungen geworden, überarbeiteten Managern in Seminaren wieder die Augen für die Geistesgeschichte von Plato bis Pareto zu öffnen, Künstlern eine vorübergehende Heimstatt zu bieten und führende Persönlichkeiten aus aller Welt in Diskussionen zusammenzubringen.