Von Klaus Blume –

Aus einer dunklen Ecke löst sich eine zwielichtige Gestalt, dolchbewehrt, das Gesicht zu einer teuflischen Fratze verzerrt. Doch Bruce Lee, Held ungezählter Kung-fu-Spektakel, schreitet unbeirrt weiter. Auf einmal eine urplötzliche Kehrtwendung: Lee schraubt sich wie eine Saturn-Rakete in die Luft, trifft im Flug einen zweiten Bösewicht, der sich hinterrücks herangeschlichen hat, mit der Fußspitze auf die Leber. Der zweischneidige Dolch des Dunkelmanns, schärfer als jedes Rasiermesser, bohrt sich knirschend in den Steinfußboden. Der Gegner ist chancenlos. Lees Faustschlag trifft ihn mit der Wucht eines Dampfhammers.

Die Kung-fu-Welle rollt – im Fernsehen und im Kino. Ob nun der Kalifornier David Carradine (ZDF-Dauerhit „Kung-fu“) oder der in San Francisco geborene und in Hongkong aufgewachsene Halbchinese Bruce Lee und dessen zahllose Epigonen mit den Supertricks von James-Bond-Stuntmen auf grellbunter Leinwand gedoubelt werden, spielt dabei keine Rolle. So muskelbepackt, so geschmeidig und vor allem so raffiniert möchte mancher, der diese Karate- und Kung-fu-Helden bewundert, auch wirklich sein.

Doch wer in diesen Tagen beim ersten Kungfu-Lehrgang in der Bundesrepublik in einer privaten Frankfurter Sportschule (Mitglied des „Verbandes für waffenlose Selbstverteidigung“) den Präsidenten des Weltverbandes für Kampfsportarten aus dem Reich der Mitte (Oberbegriff: Wai Chu) traf, schien angesichts der Spektakel der Kung-fu-Film-Stars fürs erste enttäuscht.

Da stand er also, der derzeit „größte“ Kungfu-Weise, der in der Branche schon legendenumwobene Professor Chee Soo. Knapp 1,65 m groß, etwa 130 Pfund schwer, mittlerweile 52 Jahre alt und seit 44 Jahren mit der über 2000 Jahre alten Selbstverteidigungskunst beschäftigt. Sein Vater wurde in Nordchina geboren, von einem Onkel in der Provinz Honan lernte er die ersten Grundzüge des Kung-fu. Doch Professor Chee Soo lebt in London, ist längst britischer Staatsbürger.

„Das, was in den Filmen der sogenannten Eastern-Welle gezeigt wird, ist oft zu brutal. Es entbehrt obendrein der Wirklichkeit. Das wissen wir Chinesen, denn wir lieben das Märchen. Deshalb richten diese Filme, die seit über zwanzig Jahren in Hongkong, Taipeh, Singapore und Bangkok laufen, auch keinen Schaden an. Denn jeder Chinese weiß – das ist kein richtiges Kungfu.“

Der Meister lächelt – die Schadenfreude über die Entmystifizierung dieses geheimnisumwitterten fernöstlichen Faust- und Fußspektakels scheint ihm gelungen.